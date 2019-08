Ưu điểm của sản phẩm organic dành cho bé 0 Thực phẩm hữu cơ chứa nhiều viatamin, chất chống oxy hóa, quần áo, vật dụng làm từ loại sợi tự nhiên có tính thấm hút, khả năng kháng khuẩn cao.

Lối sống xanh, xu hướng chuộng sử dụng các sản phẩm thuần tự nhiên đang lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Với mẹ, không gì quan trọng bằng sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình. Chẳng hạn, một bữa ăn ngon không chỉ đơn thuần được đánh giá qua màu sắc, hương vị mà đảm bảo đầy đủ dưỡng chất, an toàn cho sức khỏe.

Do vậy, mẹ thường chọn thực phẩm organic bởi chúng được chăm sóc, nuôi trồng trong môi trường tự nhiên, không có sự tác động của hóa chất, thuốc kháng sinh, hormone tăng trưởng... Không chỉ mang lợi ích về sức khỏe mà những sản phẩm organic còn có tính an toàn cao, đặc biệt những sản phẩm dành cho trẻ em, với làn da nhạy cảm, non nớt sẽ cần chăm chút nhiều hơn.

Trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm tã giấy, quần áo, khăn bông từ chất liệu tự nhiên.

Chị Nguyễn Thu Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) có con gái 2 tuổi cho biết, trẻ nhỏ có làn da và hệ miễn dịch nhạy cảm, do đó để an toàn, chị ưu tiên lựa chọn quần áo, khăn bông làm từ sợi bông tự nhiên. Ưu điểm của loại sợi này không chỉ là thấm hút, kháng khuẩn tốt, mà còn có độ mềm mịn vượt trội, không bị xổ lông, rút sợi sau nhiều lần giặt, sử dụng.

Ngoài sản phẩm khăn, quần áo từ nhiên nhiên, ngày nay, mẹ có thể chăm chút tối đa cho làn da bé ngay từ những ngày đầu với tã giấy có bề mặt chứa organic cotton. Sản phẩm như là "trợ lý đắc lực" của mẹ, giúp hạn chế trầy xước, không gây kích ứng cho làn da mỏng manh của bé.

Nếu các sản phẩm tã hiện nay trên thị trường với bề mặt tã thông thường có thể vô tình khiến làn da bé xuất hiện những vết trầy xước hay hằn đỏ thì tã giấy hữu cơ với bề mặt organic cotton lại êm mịn, dịu dàng nâng niu làn da bé. Tã giấy Moony Natural không chứa chất phụ gia, bề mặt tã mang tính acid yếu với tổng hợp của ba loại dầu thực vật từ thiên nhiên: dầu olive, dầu jojoba, dầu gạo giúp giữ ẩm, chống viêm, chống oxy hóa, đảm bảo an toàn cho bé, giúp mẹ chăm sóc bé một cách tối ưu.

Lê Nguyễn