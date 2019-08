Trang điểm cưới theo phong cách Audrey Hepburn

Audrey Hepburn chuộng lối trang điểm với nền mỏng nhẹ, tập trung vào đôi mắt to tròn long lanh. Là người chuộng sự tự nhiên, do đó Audrey không bao giờ đánh mắt lòe loẹt. Bà thường chọn màu trung tính. Do đó, Hồ Khanh cũng lựa gam màu nâu nhạt để tán bầu mắt. Anh gợi ý thêm tông màu nude, cà phê sữa cho cô dâu để biến hóa phong cách giống huyền thoại Hollywood Audrey Hepburn.