Top 10 váy cưới trên màn ảnh Hàn

Song Ji Hyo trong phim My wife is having an affair this week (Cô vợ ngoại tình) Nhân vật nam chính trong phim biết vợ mình ngoại tình. Sau đó, anh ta gặp một cơn ác mộng, mơ rằng vợ đang làm lễ cưới với người khác. Trong giấc mơ ấy, cô vợ do Song Ji Hyo hóa thân đã diện váy từ thương hiệu Bride and you. Chiếc váy có độ dài tới mắt cá chân, được điểm họa tiết hoa 3D, có cổ illusion, chân váy xòe nhẹ. Ở một cảnh khác, cô vợ đã diện váy cưới của cùng thương hiệu nhưng có tay dài, đắp ren xuyên thấu và chân váy tulle.