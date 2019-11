Top 10 váy cưới kinh điển trên phim Hollywood

Phim The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 NTK Carolina Herrera là người đã thực hiện mẫu đầm cưới tối giản cho cô dâu Bella (nhân vật do Kristen Stewart đảm nhận). Bộ đầm được may từ lụa, có thiết kế đuôi cá. Sự đơn giản, thanh lịch đã tạo nên vẻ đẹp vượt thời gian cho bộ cánh trên màn ảnh. NTK chỉ chấm phá đôi chút ren nơi tay áo, mặt lưng để mang đến vẻ quyến rũ, giúp cô dâu 'tỏa sáng' ở mọi khung hình.