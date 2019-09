Top 10 váy cưới được yêu thích tháng 9

Mẫu đầm của Phan Quốc An cầu kỳ trong việc xử lý chất liệu. Các đóa hoa từ organza được xử lý đốt nhiệt, kết nổi tạo hiệu ứng 3D. NTK còn kết hợp thêm lông vũ để tạo sự bắt mắt cho bộ cánh. Tùng váy được sử dụng chất liệu vải lưới có tác dụng tạo phom dáng xòe bồng bềnh nhưng nhẹ hơn 2-3 lần so với váy cưới truyền thống. Bộ đầm được bán với giá 20 triệu đồng, giá thuê 13 triệu đồng. Trang phục: Phan Quốc An