Tóc Tiên từng tiết lộ mẫu váy cưới trong mơ

Thực tế, Tóc Tiên đã đề cập đến vấn đề này từ cách đây 2 năm. Năm 2018, nữ ca sĩ từng hé lộ về mẫu 'đầm cưới trong mơ' trên Instagram cá nhân. Mẫu đầm cưới được Gigi Hadid diện trong show diễn Moschino xuân hè 2019. Kèm theo bức ảnh là dòng trạng thái: '200% for sure this will be the inspiration for my dream wedding dresses' (tạm dịch: 200% chắc chắn đây sẽ là nguồn cảm hứng cho chiếc váy cưới trong mơ của tôi).