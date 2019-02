Tiệc cưới vườn hoa xuân của sao phim 'Bốn chàng quý tử'

Diễn viên Lee Pil Mo và bạn gái Seo Soo Yeon đã 'nên duyên vợ chồng' tại một khách sạn cao cấp ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tài tử sinh năm 1974 là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như My Too Perfect Sons - Bốn chàng quý tử, You are my destiny, Pinocchio, Emergency couple, School 2015...