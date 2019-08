Thiệp cưới của đạo diễn Yun Bin và Á quân Solo cùng Bolero Video: Đoàn Thúy An

Trước ngày trọng đại, đạo diễn chuyển giới Yun Bin và ca sĩ Tú Tri đã hé lộ tấm thiệp cưới của mình. Chia sẻ với Ngoisao.net, Yun Bin cho hay ý tưởng làm thiệp dựa trên niềm đam mê môn nghệ thuật thứ 7. Điện ảnh cũng là điểm bắt đầu cho mối duyên của cả hai vì Yun Bin - Tú Tri. Mặt ngoài của thiệp là ảnh Yun Bin - Tú Tri với tựa đề Yêu là phải cưới. Phần thiệp bên trong lấy ý tưởng từ vé xem phim, in đầy đủ thông tin về cô dâu, chú rể như các loại thiệp thông thường.

Phiên bản thiệp dành cho khách mời của gia đình Tú Tri vào ngày 20/7.

Tấm thiệp được thiết kế giống tấm poster dự họp báo phim. Yun Bin, Tú Tri có hai phiên bản thiệp. Một phiên bản dành cho 350 khách của nhà gái đến dự tiệc cưới diễn ra ở An Giang ngày 20/7, một phiên bản dành cho 500 khách mời của nhà trai dự tiệc cưới ở Tân Bình, TP HCM.

Phiên bản thiệp cho khách mời của gia đình Yun Bin ngày 22/7.

Trong quá trình làm thiệp, uyên ương gặp nhiều trở ngại. "Vì tôi muốn tấm thiệp giống poster phim, có ảnh cưới nên cả hai phải đợi nhiếp ảnh gia gửi hình mới thiết kế được thiệp. Do đó, thời gian làm thiệp rất eo hẹp. Chúng tôi đã phải tìm rất nhiều nhà cung cấp, họ đều nói quá trình in và thiết kế thiệp phải mất từ 7-10 ngày. May thay, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nơi nhận thiết kế, in ấn chỉ trong 4 ngày. Do làm thiệp gấp gáp nên chi phí đắt đỏ. Trong thời gian đó, số lượng khách mời phát sinh nên chúng tôi phải in bổ sung liên tục", Yun Bin kể. Uyên ương dự định mời nhiều bạn bè trong showbiz gồm các ca sĩ, diễn viên, đạo diễn thân thiết tới chung vui.

Trước đám cưới của Yun Bin - Tú Tri, nhiều đạo diễn trong showbiz cũng có ý tưởng làm thiệp cưới giống poster phim như: đạo diễn Võ Thanh Hòa, đạo diễn Neko Lê. Các tấm thiệp đều gắn liền với nghề nghiệp của chú rể, được mô phỏng giống tấm poster phim thực thụ với hình ảnh hai diễn viên chính là tân lang, tân nương, có tựa đề như một bộ phim.

Hằng Trần

Ảnh: NVCC