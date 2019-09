Thiệp cưới của đạo diễn Trọng Hưng và Âu Hà My 0 Uyên ương và ekip dành khoảng 2 tháng để thiết kế, in ấn, dựng phối cảnh 3D và hoàn thiện thiệp cưới vàng ánh kim.

Tấm ảnh prewedding của đạo diễn Nguyễn Trọng Hưng và Âu Hà My ở Paris, Pháp được chọn để in lên thiệp.

Sau gần 1 năm tìm hiểu, đạo diễn Trọng Hưng và Âu Hà My chuẩn bị "về chung một nhà". Cả hai mong muốn có một đám cưới trong mơ, hoàn hảo tới từng chi tiết. Vì thế, uyên ương đặt nhiều tâm huyết cho việc làm thiệp mời.

Cặp sắp cưới chọn lựa phong cách thiệp sang trọng, có tông màu chủ đạo vàng ánh kim và trắng, mong muốn thiệp nổi bật, gây ấn tượng mạnh. Cả hai ưng ý một đơn vị làm thiệp ở TP HCM dù uyên ương sống và làm việc chủ yếu ở Hà Nội. Trong suốt 2 tháng, uyên ương cùng ekip đã trao đổi, chọn lựa, kiểm duyệt thiết kế, in ấn, dựng phối cảnh 3D cho tấm thiệp. Điều may mắn là cặp vợ chồng có gu thẩm mỹ tương đồng, do vậy gặp nhiều thuận lợi khi làm thiệp mời. Âu Hà My tiết lộ với Ngoisao.net rằng cả hai mời khoảng 800 khách cho đám cưới diễn ra ở khách sạn cao cấp tại Hà Nội ngày 2/10.

Thiệp cưới của uyên ương gồm ảnh chân dung hai vợ chồng, lịch cưới, thông tin về tiệc. Ảnh: NVCC

Mẫu thiệp được áp dụng phương pháp laser cut, tạo hình cánh cổng với ký tự chữ cái đầu của hai vợ chồng, mang đến sự sang trọng, cổ điển. Việc uyên ương sử dụng ảnh chân dung cho thiệp mời cưới cũng là xu hướng được ưa chuộng, giúp khách mời chưa biết mặt cô dâu/chú rể có thể nhận diện các nhân vật chính của tiệc cưới dễ dàng.

Nguyễn Trọng Hưng (sinh năm 1992) tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh sớm được nhiều người biết đến với vai diễn Hưng chim én trong bộ phim Bộ tứ 10A8, 7 ngày cho tình yêu, Taxi đêm, Tìm lại, Lột xác, Người hoạt náo. Hiện tại, anh là đạo diễn, truyền thông kiêm MC cho nhãn hàng, nhiều chương trình khác nhau. Công việc tay trái của Trọng Hưng là HLV cho trung tâm thể dục thể hình. Còn vợ sắp cưới của anh là nữ giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - Âu Hà My, sinh năm 1994.

Trước đám cưới của Trọng Hưng - Âu Hà My, cặp vợ chồng nổi tiếng Trấn Thành - Hari Won, Top 6 Hoa khôi Áo dài Phạm Thị Thanh Nhàn - doanh nhân Douglas Viet Xuan Hoang đều chọn lựa thiệp cưới có tạo hình cánh cổng, như mở ra một chương mới của cuộc đời.

Hằng Trần