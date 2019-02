Thanh Thúy chỉ ra 5 sai lầm khi kiêng cữ sau sinh

Hơn 10 ngày sau ca sinh mổ, sức khỏe của Thanh Thúy đã ổn định. Cô không áp dụng quan niệm kiêng cữ khắc nghiệt mà chủ yếu giữ tinh thần thoải mái, ăn uống điều độ để gọi sữa về cho con. Bà xã Đức Thịnh cho hay, trải qua hai lần sinh, cô đúc rút được nhiều kinh nghiệm bản thân về những điều nên - hay không nên làm sau sinh. Theo Thúy, một số quan niệm kiêng cữ chưa đúng chẳng những không mang lại hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe của mẹ và bé.

Thanh Thúy hạnh phúc bên hai con trai, bé Cà phê và bé Tết.

1. Nằm than

Thói quen cho sản phụ nằm phòng kín đồng thời đặt bếp than dưới giường được Thanh Thúy đánh giá là sai lầm nghiêm trọng. Cô cho biết, trong khói than có chứa nhiều khí CO2, ảnh hưởng xấu tới hệ hô hấp của cả mẹ và bé. Hơn thế nữa, đối với các bé sinh mổ, nằm than khiến đờm nhớt bên trong chưa được thải ra khô cứng lại. Bé dễ mắc bệnh về đường hô hấp và thường xuyên mắc tái lại.

2. Kiêng tắm gội

Bà xã đạo diễn Đức Thịnh cho rằng: "Phải chờ sau khi con đầy tháng mới được tắm gội" là kiến thức không hợp lý. Cô chỉ ra rằng sau khi sinh, toàn thân người mẹ tiết nhiều mồ hôi, cùng với việc đào thải chất độc và quá trình tiết sữa khiến cơ thể dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Thúy khẳng định: "Giữ gìn vệ sinh cơ thể sau sinh là điều vô cùng cần thiết". Cô khuyên phụ nữ nên tắm sau khi vượt cạn 2-3 ngày bằng nước ấm.

Khi tắm, cần lưu ý tắm nhanh, đóng kính cửa để tránh gió lùa. Có thể mua lá xông về xông chừng 15-20 phút. Sau khi xông, lau khô người rồi pha nguội nước lá xông, dội chậm từ cổ xuống chân. Cuối cùng, dùng khăn sạch lau khô cơ thể mà không cần tráng lại bằng nước hay xà phòng.

Ngoài ra, Thanh Thúy gợi ý sản phụ sử dụng nước thuốc tắm của dân tộc Dao Đỏ, bán sẵn với dạng chai nhỏ tại các cửa hàng mẹ và bé. Chỉ cần mở nắp, pha với nước nóng là có thể dùng cho cả tắm và gội.

Phụ nữ sau sinh 7-10 ngày có thể gội đầu. Sau khi gội cần sấy khô tóc ngay, không nằm ngủ khi tóc còn ẩm.

3. Kiêng ra ngoài trong tháng đầu sau sinh

12 ngày kể từ lúc sinh bé Tết, Thanh Thúy lần đầu ra công viên tắm nắng và tập thể dục nhẹ nhàng lúc 7h. Theo cô, việc chịu khó vận động vừa sức giúp sản phụ mau bình phục sau sinh, giúp tinh thần trở nên phấn chấn. "Nhiều người cho rằng cơ thể mẹ sau sinh rất yếu, cần tĩnh dưỡng nên để mẹ nằm nhiều, thậm chí ăn cơm tại giường. Quan niệm này lợi bất cập hại bởi không vận động một thời gian dài dễ khiến sản phụ mắc chứng tắc động mạch, đồng thời tổ chức bắp thịt ở vùng khoang chậu không nâng đỡ được tử cung, trực tràng hoặc bàn quang do không được rèn luyện", bà mẹ hai con khẳng định.

Theo Thanh Thúy, sau sinh, phụ nữ nên xuống giường sớm để máu lưu thông ở chi dưới, giúp bụng được tập luyện sẽ nhanh lấy lại lực co giãn, đàn hồi như ban đầu, từ đó bảo vệ được tử cung, trực tràng và bàng quang. Thông thường, 24 giờ sau sinh sản phụ có thể ngồi dậy; ngày thứ ba sau sinh có thể xuống giường vận động, nhất là các mẹ sinh mổ, cần vận động nhẹ để vết mổ nhanh lành.

Tuy nhiên, không làm việc nặng, không nâng nhấc vật có trọng lượng lớn hơn con của mình.

Đức Thịnh bên con trai mới sinh hôm 7/2.

4. Tuyệt đối kiêng đồ tanh

Phụ nữ sau sinh cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Các nhóm thực phẩm chính và phụ đều phải đa dạng; nếu chỉ thiên về một số loại sẽ không đáp ứng nhu cầu cơ thể khiến tuyến sữa kém hoạt động. Một ngày sau sinh, Thanh Thúy đã ăn tôm, mực mà không gặp bất cứ vấn đề gì về tiêu hóa. Cô nhấn mạnh sản phụ không nên kiêng khem quá khắc nghiệt mà chỉ tránh các món quá cay, nóng hay thực phẩm sống.

5. Không được đánh răng

Bà mẹ nổi tiếng bày tỏ sự bức xúc trước ý kiến cho rằng đánh răng sau sinh gây buốt và hỏng răng. Cô khẳng định đó là quan niệm chủ quan, gây nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ và bé.

Sau sinh, sức khỏe sản phụ yếu hơn bình thường là cơ hội cho vi khuẩn tấn công vùng miệng và các bộ phận khác trên cơ thể. Chính vì thế, người mẹ cần chú ý vệ sinh răng miệng, có thể đánh răng 2 lần mỗi ngày và sử dụng nước súc miệng sau mỗi bữa ăn phụ.

Lam Trà