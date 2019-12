Sức khỏe là quà tặng quý giá nhất cho ba mẹ 0 Thy An (26 tuổi, TP HCM) nhận ra, với ba mẹ, ngoài sự quan tâm, bầu bạn của con cháu cũng cần bổ sung dưỡng chất để sống khỏe mỗi ngày.

Thy An tốt nghiệp đại học năm 2016. Cô luôn ý thức rằng, nếu không tự cố gắng sẽ khó tìm được công việc đúng đam mê, mức lương ưng ý. Từ khi còn là sinh viên năm ba, An tích lũy ít kinh nghiệm nhờ đi thực tập. Sau ba năm đi làm, Thy An hiện là phóng viên của một tờ báo lớn. Ba mẹ cô ban đầu không mong muốn con gái theo nghề báo. Ông bà cho rằng con gái nên làm việc văn phòng nhẹ nhàng như kế toán, hành chính, nhân sự... Vì đam mê, An thuyết phục ba mẹ suốt mấy tháng liền mới nhận được cái gật đầu ủng hộ.

Đúng như dự đoán của ba mẹ, tìm được việc đúng với đam mê, An lao đầu vào công việc đến quên cả gia đình. Những lần gặp mặt, trò chuyện giữa cô với người thân thưa dần. Bữa cơm gia đình vắng bóng An, ba mẹ chỉ ăn qua loa vài món đạm bạc. Dù ở chung nhà nhưng cô lại thường đi sớm, về khuya, chẳng mấy khi gặp mặt ba mẹ. Lâu dần, An vì công việc và những mối quan hệ xã hội bên ngoài, quên mất rằng ba mẹ mình đang già đi mỗi ngày.

Mẹ An mắc bệnh viêm khớp và tim mạch hai năm nay. Có lần bệnh trở nặng, phải nằm viện cả tháng, bà chỉ mong con gái dành thời gian trò chuyện cùng mình. Nhưng một lần nữa, vì bận công tác, An chỉ vào viện đúng hai lần. Mỗi ngày cô đều gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ, dặn dò ba chú ý đừng quên ăn uống, nhưng ba mẹ An cần nhiều hơn thế.

Ngày xuất viện, Thy An đến đón mẹ về nhà. Một tháng không gặp mặt, cô nhận ra đấng sinh thành gầy đi nhiều. Ba mẹ An đều đã ngoài 60. Vài năm trở lại đây, ông bà đã không còn mạnh khỏe như trước. Anh trai trách An vô tâm, mẹ nằm viện cả tháng chẳng thấy cô ghé thăm. An chỉ lặng im. Cô biết thời gian qua mình đã không làm tròn nghĩa vụ người con, trao lại bổn phận chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng ba mẹ già cho anh chị.

Những ngày cận Tết, thời tiết trở lạnh, dễ gây cảm sốt. An lại bất chợt nghĩ về bố mẹ già ở nhà cũng cần được bồi bổ để tăng sức đề kháng, tránh nhiễm bệnh vào thời điểm này. Bên cạnh gìn giữ sức khỏe, bồi bổ cơ thể, người cao tuổi cần nhất là niềm vui trong cuộc sống, có người bầu bạn, chuyện trò mỗi ngày. Nỗi cô đơn tuổi già cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Cảm giác quạnh hiu do chỉ có một mình, quanh quẩn trong nhà, không giao tiếp với con cháu kéo dài dễ dẫn đến trầm cảm, sa sút trí tuệ và suy yếu cơ thể.

Người cao tuổi được bác sĩ khuyến cáo nên uống 400-500 ml sữa mỗi ngày để cải thiện sức khỏe, ăn ngon ngủ ngon.

Theo Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Ngọc Hương, chìa khóa để khắc phục tâm trạng này không có gì khác hơn là sự quan tâm, thương yêu đúng mực. Mỗi người có thể giúp đấng sinh thành không còn cảm thấy quạnh hiu bằng những việc làm đơn giản. Với Thy An, cô chọn cách chú trọng chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ già. Cô ý thức được rằng sức khỏe là món quà quý giá nhất với tuổi già. Khi ba mẹ khỏe mạnh, sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên con cháu hơn.

Để có sức khỏe tốt, người cao tuổi cần sống khoa học. Nhiều người lớn khó tiếp cận với các thông tin, phương pháp ăn khỏe, sống lành mạnh trên mạng, ba mẹ An là một ví dụ. Khi không có con gái ở bên, ông bà thường quên đi tầm quan trọng của các bữa ăn trong ngày. Bên cạnh đó cũng cần vận động, luyện tập thể dục với cường độ hợp lý để tăng sự dẻo dai, đầu óc thêm minh mẫn.

Muốn duy trì một cơ thể khỏe mạnh và tinh anh ở tuổi về chiều, người lớn tuổi nên thực hiện các khuyến nghị của bác sĩ. Tập luyện cơ thể từ 30 đến 60 phút mỗi ngày sẽ giúp tăng phản ứng nhạy hơn cho cơ thể. Ăn đa dạng các chất khác nhau, thay đổi thực đơn để đổi mới khẩu vị, tuy nhiên vẫn phải phù hợp với tình trạng sức khỏe. Người ăn uống, cần bổ sung thêm các loại thực phẩm dinh dưỡng y học giàu năng lượng, dưỡng chất hỗ trợ hoạt động não bộ, tăng sức đề kháng. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hương còn khuyên người cao tuổi nên uống 400-500 ml sữa mỗi ngày để cải thiện sức khỏe, ăn ngon ngủ ngon. Bên cạnh đó, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ cũng giúp phát hiện sớm tình trạng suy yếu của sức khỏe nếu có, để có biện pháp chữa trị kịp thời.

Sức khỏe là món quà tặng quý giá mà con cháu có thể dành tặng cho ông bà, bố mẹ nhân dịp năm mới.

Nhân dịp Tết đến gần, Thy An muốn dành tặng món quà sức khỏe cho ba mẹ. Giữa muôn vàn thực phẩm chức năng, sữa cho người già, An quyết định chọn EnPlus Diamond của NutiFood. Sau khi tìm hiểu, cô nhận thấy EnPlus là sản phẩm được nghiên cứu phù hợp cho người cao tuổi, người ăn uống kém. Sản phẩm có đông trùng hạ thảo quý, giúp ba mẹ ăn ngon ngủ ngon, tốt cho tim mạch. Đây còn là gợi ý phù hợp cho ba mẹ để bồi bổ sức khỏe, chống loãng xương. Cô gái trẻ quyết định từ nay sẽ siêng năng về nhà ăn cơm cùng ba mẹ dù công việc bận rộn. Bên cạnh đó, An không quên để ý đến miếng ăn, giấc ngủ để ba mẹ luôn khỏe mạnh, sống vui cùng con cháu.

Bảo Trân