Sự khác biệt giữa mẹ có con ốm và khỏe mạnh

Để con luôn khỏe mạnh, mẹ thông thái chăm sóc để con có miễn dịch khỏe, nền tảng sức khỏe tốt để phát triển. Trong giai đoạn khoảng trống miễn dịch trẻ cần phải bổ sung đủ kháng thể IgG mỗi ngày để có đề kháng tốt. Vì vậy việc bổ sung sữa non cho con là rất cần thiết. Sản phảm cần đảm bảo các tiêu chuẩn như Bộ Y tế khuyên dùng, cung cấp hàm lượng 3-6g sữa non mỗi ngày, tương đương hàm lượng kháng thể IgG đạt mức 600-1000mg IgG/100g sữa non. Tất cả hàm lượng sữa non và kháng thể IgG chuẩn phải ghi rõ trên bao bì. Trong đó, ColosBaby là sản phẩm trên thị trường hiện nay hội tủ các yếu tố như trên.