Sao Việt chia sẻ thông tin về sữa nhập khẩu từ Mỹ

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy cung cấp sữa non nguyên liệu ColosIgG 24h vào các dòng sản phẩm sữa cho trẻ em, người tiêu dùng Việt Nam. Sữa non nguyên liệu ColosIgG 24h có hàm lượng IgG cao, chiếm từ 20-28% trong sữa non và các thành phần dinh dưỡng khác như protein, carbohydrate, peptide, IgG, các yếu tố tăng trưởng, yếu tố miễn dịch, oligosacarit, vitamin và các khoáng chất giúp trẻ giúp bảo vệ trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn, mang lại miễn dịch khỏe để trẻ phát triển toàn diện. Liên hệ: Công Ty cổ phần VitaDairy Việt Nam. Tầng 9, Empire Tower 26 – 28, Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Tel/Fax: (028) 39152 111 – (028) 36369658. Website: https://vitadairy.vn/. Facebook: https://www.facebook.com/vitadairy.vn/