Quang Đại, Thùy Minh chia sẻ về bụi mịn 0 Trên trang cá nhân, Quang Đại, Thùy Minh, Helly Tống, Nguyễn Ngọc Thạch kêu gọi mọi người trồng cây, đi bộ, chung xe để tránh bụi mịn gây hại cho sức khỏe.

Nói về vấn đề ô nhiễm môi trường, Quang Đại kể lại trải nghiệm của mình. Trong những hôm thức dậy từ sớm, nhìn TP HCM từ trên cao, anh thấy phía xa là làn sương mịt mờ, những áng mây vẩn đục. Sau khi tìm hiểu, Quang Đại biết đó không phải là sương mà là những hạt bụi mịn lẫn trong bầu không khí. Bài viết của anh nhận được hơn 4.400 yêu thích và gần 500 lượt chia sẻ.

Quang Đại đăng tải hình ảnh mỗi người đều bị bụi mịn vây quanh trong các hoạt động.

Cùng chung chủ đề về bụi mịn, VJ Thùy Minh cho biết cô khá lo lắng về sức khỏe của các con. Vì dù ở nhà, trẻ cũng không được an toàn, bụi mịn xâm chiếm khắp nơi do sinh ra từ các hoạt động bình thường, từ bên ngoài bay vào, bụi ẩm mốc... "Mỗi lần đến phòng khám nhi, tôi thấy rất nhiều các bé bị đau đỏ mắt do bụi mịn, ho khan, da mẩn ngứa vì cơ thể phản ứng với bụi ô nhiễm", cô nói.

Thùy Minh cũng chia sẻ hình ảnh bụi mịn luôn bám theo mỗi người.

Đồng tình, Helly Tống và Nguyễn Ngọc Thạch cũng bàn luận về vấn đề ô nhiễm với hashtag #DetoxBuiPM2.5. Với kích thước chỉ bằng 1/30 sợi tóc, bụi mịn PM2.5 có thể đi qua lỗ vải quần áo, bám vào da, xuyên cả lỗ chân lông, xâm nhập sâu vào cơ thể. Từ đó có thể gây ra các bệnh nguy hiểm liên quan đến phổi, tim, não bộ, da liễu.

Từ thực trạng trên, Thùy Minh, Nguyễn Ngọc Thạch, Quang Đại và Helly Tống đã tích cực tham gia Thử thách Detox Bụi PM2.5 do nhãn hàng Lifebuoy phát động. Cụ thể, khi tham gia thử thách này, mọi người sẽ thực hiện các hoạt động nhằm giải thải bụi ra môi trường như đi chung xe, đi bộ các quãng đường không quá dài và trồng cây xanh.

Với mỗi hoạt động hợp lệ đăng đăng tải trên trang cá nhân kèm hashtag #ThuthachdetoxbuiPM2.5, Lifebuoy sẽ đóng góp 15.000 đồng để xây dựng Quỹ "Tường cây xanh - không khí sạch", mang tường cây và máy lọc bụi đến các đại học, cao đẳng ở Việt Nam. Hiện tại, quỹ đã có hơn 487 triệu đồng.

