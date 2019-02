Phong tục Việt lồng ghép cùng địa danh thế giới trên phong bao lì xì Tết 0 Triển lãm 'Tết Around The World' trưng bày 10 bao lì xì tái hiện hình ảnh các phong tục Tết Việt bên cạnh các địa danh nổi tiếng thế giới.

Ngày 16/1, ILA sẽ tổ chức chuỗi triển lãm "Tết Around The World" với 10 bức tranh do họa sĩ Dương Hoàng thiết kế trên bao lì xì.

Phong tục lì xì ngày Tết và tháp đồng hồ Big Ben ở nước Anh.

Theo đó, tác giả thể hiện hình ảnh cô gái Tây Bắc với điệu nhảy dân gian được lồng ghép với đền thờ Parthenon (Hy Lạp). Những phong tục cổ truyền như gói bánh chưng, ông Táo về trời cũng được "sánh đôi" bên cạnh các địa danh nổi tiếng trên thế giới như Rừng Amazon (Brazil), tượng Merlion (Singapore).

Sau hơn 20 năm ra đời, ILA đào tạo nhiều tài năng, mang tiếng Anh, văn hóa của nhiều nước trên thế giới đến Việt Nam. Không dừng lại ở hình thức mỹ thuật, dự án còn khơi gợi cho các bạn nhỏ tính ham học hỏi với trích dẫn tiếng Anh về các địa danh cùng hoạt động văn hóa ngày Tết ở từng phong bao lì xì.

Ông đồ viết câu đối ngày xuân và khu rừng lá phong ở Canada.

Trong 10 tác phẩm, họa sĩ phác họa các nét vẽ tái hiện không khí ngày Tết. Bố cục hội họa khai thác ở góc nhìn toàn cảnh tạo nên không gian tươi mới, bao quát nhưng vẫn nổi bật lên các chi tiết của Tết Việt cùng các kỳ quan thế giới. Bên cạnh đó, màu sắc cũng là điểm nhấn cho bộ sưu tập "Tết Around The World".

Thiếu nữ mặc áo dài bên tượng Nữ thần tự do ở Mỹ.

Triển lãm các tác phẩm của "Tết Around The World" là cơ hội để các học viên, phụ huynh trải nghiệm dự án nghệ thuật đầy tính sáng tạo về Tết ngay tại các trung tâm của ILA Việt Nam trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, bộ lì xì "Tết Around The World" được sản xuất để gây quỹ cho dự án ý nghĩa của ILA Cộng Đồng - ILA Community Network mang tên "Build A School", nhằm góp phần xây dựng một ngôi trường tiểu học dành tại thị xã Tập Ngãi, tỉnh Trà Vinh.

"Tết Around The World" là dự án mới của ILA trong dịp năm mới. Từng phong bao lì xì nhỏ chứa đựng những giá trị nhân văn, tinh thần nghệ thuật và sáng tạo sẽ truyền cảm hứng đến với phụ huynh, học viên của ILA trong hoạt động Tết 2019.

Ngọc Thi