Nữ vũ công phải biểu diễn khi mẹ hấp hối 0 Kim Anh buộc phải tạm quên câu nói của người nhà 'mẹ hấp hối vẫn chờ con về' để hoàn thành bài biểu diễn. Nhưng khi bước xuống sân khấu, mọi thứ tối sầm trước mắt cô.

Năm 2019, trên sân khấu đêm bán kết cuộc thi Tinh Hoa Hội Tụ, lúc công bố kết quả các thí sinh đi tiếp, NSND Hồng Vân nhắc đến điển tích kinh điển trong nghệ thuật là "kép Tư Bền" - người giấu nỗi niềm sau ánh đèn sân khấu, khiến tất cả khán giả có mặt đều xúc động. Hồng Vân đã mượn câu chuyện nổi tiếng để nói về Kim Anh - nữ vũ công "cháy" hết mình cho 12 đêm thi nhưng chưa kịp nghe kết quả đã vội vã về nhà gặp mẹ trong giây phút cuối cùng.

Còn với bản thân nữ Kim Anh, đã một năm trôi qua, cô vẫn bảo đó là khoảnh khắc đau đớn nhất cô từng trải qua. Thậm chí, nhắc lại cảm xúc lúc nghe người nhà báo tin "mẹ hấp hối vẫn chờ con về", cô lại bật khóc ngon lành. 10 năm theo nghề, với Kim Anh là cả một nghị lực phi thường.

Sớm bén duyên với bộ môn nhảy múa

Năm học cấp 2, vì ngoại hình hơi mũm mĩm, Kim Anh được mẹ đưa đến nhà văn hóa để học nhảy. Như một cái duyên kỳ lạ, cô bé đậm người sớm bộc lộ năng khiếu với bộ môn nhảy hiện đại. Một tháng sau khi theo học, với sự động viên của thầy cô, Kim Anh thi đậu vào vũ đoàn Oh và trở thành thành viên chính thức từ đó đến nay. Cô cùng Vũ đoàn Oh đăng quang cuộc thi Bước Nhảy Xì Tin năm 2009.

Nhìn Kim Anh "cháy" hết mình với những động tác nhảy khỏe khoắn trên sân khấu, ít ai biết để được theo đuổi ước mơ nhảy múa, cô từng bị gia đình phản đối. Bố Kim Anh là thạc sĩ giảng dạy ở các trường đại học, mẹ là giáo viên tiểu học đã về hưu. "Hai người thấy tôi đi sớm về khuya, tay chân bầm dập, trầy xước thì xót con gái. Với tôi, mỗi vết bầm là một bài học, là một kinh nghiệm quý báu để tôi nhận ra được đam mê của chính mình là gì", Kim Anh kể.

Kim Anh trong một bài biểu diễn.

Làm vũ công, những lần đầu đi biểu diễn, Kim Anh không nhận được đồng thù lao nào mà chỉ là vài chai nước lọc hoặc cái bánh, nhưng cô vẫn rất vui, đơn giản là vì cô được thỏa niềm đam mê nhảy múa, mặt khác là bởi các show diễn của cô chủ yếu phục vụ cho trường học, tổ chức đoàn thể, xã hội.

Thù lao đầu tiên trong cuộc đời vũ công của Kim Anh là 50 nghìn đồng. Cũng chính từ đồng tiền đầu tiên kiếm được, niềm đam mê nhảy múa của Kim Anh càng cháy bỏng: "Tôi nhận 50 ngàn đồng từ một show diễn ở địa phương. Cầm trên tay số tiền ít ỏi nhưng quý giá đó, tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa bằng cách nỗ lực nhảy múa. Tôi cũng nhận ra bố mẹ đã vất vả kiếm tiền nuôi tôi cực khổ đến chừng nào", cô nói.

Kim Anh thú nhận bản tính cứng rắn của cô nhiều lần khiến ba mẹ buồn nhưng qua các cuộc thi nhảy, cả hai dần thấu hiểu đam mê của con gái. Sau khi học xong đại học, Kim Anh lén đăng ký, giấu hết tất cả mọi người thi So You Think You Can Dance 2014. Cô đã trở thành một trong những gương mặt gây chú ý và lọt vào Top 10 So You Think You Can Dance năm đó.

Nữ vũ công Kim Anh bên người mẹ quá cố. Cô có dịp chia sẻ về cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của mình khi tham gia chương trình Chuyện Của Sao phát sóng vào lúc 20h10 hôm nay ngày 22/2/2020 trên VTV9.

Giấu 'nỗi đau mất mẹ' sau ánh đèn sân khấu

Thành công ấy như một bước đệm để sau 4 năm Kim Anh tiếp thêm tự tin ở sân chơi Tinh Hoa Hội Tụ 2019. Trải qua 12 đêm thi, cô không chỉ chiếm được tình cảm của khán giả nhờ những màn nhảy múa đầy cảm xúc, mà còn chinh phục các giám khảo với nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

Đêm thi bán kết, nữ vũ công cống hiến cho khán giả một tiết mục trình diễn ấn tượng nhưng cùng lúc đó, cô nhận được hung tin: Mẹ bệnh nặng đang hấp hối ở nhà. Nhớ lại lại thời khắc đau đớn, Kim Anh cho biết dù chuẩn bị tinh thần cho "tin dữ" nhưng mọi thứ vẫn "tối sầm" trước mắt cô: "Hôm đó, tôi có linh cảm chẳng lành, lòng tôi cồn cào, lo lắng nhưng bước lên sân khấu, âm nhạc vang lên tôi buộc quên hết tập trung thi. Đến khi thi xong, hoàn hồn lại, tôi mới biết gia đình gọi điện cho tôi rất nhiều vì mẹ đang hấp hối. Mẹ vẫn đang chờ tôi ở nhà. Mọi thứ thời điểm ấy với tôi thật kinh khủng. Những đồng nghiệp, ê-kíp chương trình giúp đỡ để tôi kịp trở về gặp mẹ lần cuối", cô nghẹn ngào kể lại .

Một thập kỷ theo nghề, không ít lần Kim Anh muốn bỏ cuộc vì xót xa cho thân phận của những vũ công, cái nghề mà "đứng sau làm nền cho người khác". Tuy nhiên, cô vẫn kiên trì theo đuổi đam mê của mình: "Tôi sẽ nỗ lực học hỏi nhiều hơn nữa để nghề vũ công được chú ý và công nhận nhiều hơn. Nếu sau này tôi có lấn sân sang một lĩnh vực khác thì công chúng vẫn sẽ trân trọng những thành quả tôi đạt được", Kim Anh nói.