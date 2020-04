Nữ DJ 9X trải lòng về chuyện nghề nhiều cám dỗ 0 Quán quân Miss DJ 2015 Trương Tiểu My chia sẻ về công việc vất vả, thường đi làm tới 4-5h mới về nên cũng ảnh hưởng tới chuyện hôn nhân.

Trương Tiểu My, sinh năm 1995, là nữ DJ nổi tiếng trong dòng nhạc EDM. Cô khởi nghiệp là một diễn viên múa ballet. Năm 2003, khi tham gia một chương trình có sự kết hợp giữa múa ballet và DJ, cảm thấy hứng thú với lĩnh vực DJ, cô đã quyết định chuyển nghề. Ban đầu, gia đình không có ai làm nghệ thuật nên đều phản đối khi thấy cô chuyển sang làm DJ. Bản thân Trương Tiểu My cũng từng có cái nhìn không mấy thiện cảm về nghề này. Nhưng cô cho bản thân 3 năm để thử thách, nếu sau 3 năm không đạt được thành công thì sẽ từ bỏ. Rất may, sau đó Trương Tiểu My nhanh chóng khẳng định được bản thân trong lĩnh vực mới này.

Trương Tiểu My cho biết, trước đây, cô từng làm DJ cho các quán bar trong gần 2 năm, tuy nhiên, do đặc thù công việc phải làm đêm nhiều, ăn uống không đảm bảo, ngày nào cũng 4-5h mới về đến nhà nên cô từng bị rối loạn tiền đình phải vào viện điều trị hơn 10 ngày. Từ đó, cô quyết định không nhận chơi ở quán bar mà chủ yếu làm cho các sân khấu lớn, hay các sự kiện của nhiều thương hiệu. Với Trương Tiểu My, cô không phân biệt đẳng cấp của DJ ở quán bar hay ở sự kiện, mà quan trọng là bản thân làm được gì, có độ phủ sóng, có sức ảnh hưởng và có nhiều show hay không: "Chơi cho sự kiện mà ra sân khấu không ai hưởng ứng thì cũng buồn. Chơi cho quán bar mà đến quán không ai nhận ra mình thì là thất bại".

Đời thường, Tiểu My chọn hình ảnh kín đáo, thanh lịch khác hẳn khi lên sân khấu.

Nữ DJ 9X cho biết, để tồn tại trong nghề DJ, cô phải tạo ra phong cách riêng của mình, đó là mix nhạc không đêm nào giống đêm nào. Muốn được như vậy thì phải đi học thêm production, phải biết tạo ra một sản phẩm nhạc riêng biệt, không trùng lặp với ai. Thường sẽ có những khóa học khoảng 3 tháng cho những bạn trẻ muốn theo nghề DJ. Trong vòng 3 tháng đó, ai có khả năng mix nhạc hay không là sẽ thể hiện rõ. Tuy nhiên, để theo được với nghề thì mỗi DJ phải tự trau dồi bản thân, tự cập nhật các xu hướng nhạc liên tục.

Trương Tiểu My quan niệm, khi lên sân khấu là diễn hết mình, còn ngoài đời, cô chỉ muốn là một người bình thường: "Không nhất thiết phải để tóc vàng, tóc đỏ thì mới chứng tỏ tôi là DJ, vì thế, em vẫn hay mặc vest, trong tủ đồ của em chỉ có áo vest. Nhiều người đã quen với hình ảnh này của em". Tuy vậy, cô không phản đối nhận định nữ DJ quán bar thường gắn với hình ảnh vô cùng gợi cảm. Tiểu My giải thích: "Quán bar thường rất tối, nếu nửa trên không đẹp sẽ chẳng có ai nhìn. Nhiều khách hàng thậm chí không quan tâm nữ DJ đánh cái gì, chỉ cần họ xinh đẹp, gợi cảm là được". Cô cũng cho biết thêm: "Ở nước ngoài, DJ nam nhiều và họ chỉ cần tập trung chơi nhạc, không cần làm gì, người ta vẫn nghe. Nhưng ở Việt Nam thì khác. DJ nam không diễn được nhiều, mặt thường rất quạu. Khi lên sân khấu, các bạn DJ nam hay mặc đồ đen nhìn rất căng thẳng. Trong khi đó, DJ nữ được chuộng hơn rất nhiều vì đẹp, bốc lửa sẽ khiến mọi người tập trung lâu hơn"..

Tuy nhiên, theo Trương Tiểu My, các nữ DJ xinh đẹp thì rất nhiều, song thực sự nổi tiếng thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, khoảng 3-4 người. Bởi đây là một nghề đào thải rất khắc nghiệt, thường DJ nữ tuổi nghề chỉ khoảng 10 năm, sau đó là thường phải dùng hình ảnh của mình để kiếm tiền bằng các việc khác như kinh doanh: "Sau 10 năm sẽ không ai muốn thấy bạn đó, nếu bạn đó không có cái gì để mọi người nhớ đến".

Nói về thu nhập của nữ DJ, Trương Tiểu My cho biết, hiện tại cô vừa mua được một căn nhà trị giá khoảng 3-4 tỷ đồng, mục tiêu của cô là phải có nhà và xe trước năm 25 tuổi. Hiện tại xe hơi thì chưa có song cô cũng hài lòng vì được sự công nhận của xã hội. Nữ DJ cũng khẳng định, cô là một trong số những DJ không nhận học trò, và phải đến năm 25 tuổi thì mới nhận học trò nhưng sẽ không thu học phí.

Chuyện Cuối Tuần chủ đề 'Nữ DJ và chuyện nghề' với sự đối thoại thẳng thắn giữa đạo diễn Lê Hoàng và DJ Trương Tiểu My sẽ được phát sóng vào 21h35 thứ bảy ngày 4/4 trên kênh VTV9.

Chia sẻ về những cám dỗ mà DJ nữ thường gặp phải, Trương Tiểu My cho biết, cô là một người khó gần, chỉ đến sân khấu diễn rồi đi về nhà, không nói chuyện với ai, nếu có khán giả hâm mộ thì sẽ chụp ảnh cùng chứ không giao lưu nhiều. Đặc trưng của các DJ chơi ở sân khấu lớn sẽ hạn chế điều kiện tiếp xúc với các fan hơn như chơi ở quán bar. Theo Trương Tiểu My, việc được tặng hoa, quà hay nhận những lời mời gọi chắc chắn là có, tuy nhiên, cô luôn chắt lọc và chỉ lựa chọn những gì phù hợp với bản thân.

Trước thắc mắc tại sao ít khi thấy nữ DJ nào lên xe hoa với những người giàu có, Trương Tiểu My cho biết, thường các nữ DJ không cao, hiếm người cao hơn 165 cm hoặc 168 cm. Vì thế, nữ DJ khó có cơ hội được đại gia tiếp cận: "Nữ DJ mặt xinh nhưng chân ngắn nên không có nhiều đại gia mời gọi. Cũng có thể, các nữ DJ không quá nổi tiếng và vì thế cũng không hay chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội".

Về phần mình, Trương Tiểu My khẳng định, cô chỉ muốn một tình yêu thật sự. Bản thân cô thường làm việc theo nhóm, khi nhận được một show mà không thể diễn được, Trương Tiểu My sẽ chia sẻ sang cho những người trong team. Hiện tại, cô sống khá đơn giản, đi diễn rồi về nhà, 21-22h là đi ngủ, sáng dậy tập thể dục, ăn uống điều độ và rất "sợ bệnh, sợ chết".

