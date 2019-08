NTK Elie Saab dành tặng con dâu 4 lễ phục cưới xa xỉ

Chiếc váy đầu tiên cô dâu Christina diện ở ngày bắt đầu chuỗi sự kiện cưới (18/7) tại Plateau de Bakish là jumpsuit khoét ngực sâu, áo choàng bằng ren cao cấp. Trang phục đến từ bộ sưu tập Haute Couture* Thu Đông 2019/2020 của Elie Saab. *Haute Couture (tiếng Pháp): các trang phục được đặt may đo cao cấp do các hãng nổi tiếng thực hiện. Món đồ haute couture được coi là thứ hàng xa xỉ. Trang phục này được thiết kế cho một khách hàng cụ thể. Chất liệu làm nên trang phục tốn kém, vải rất đắt tiền, được may khâu bằng tay, từ công đoạn đầu tiên tới cuối cùng tỉ mỉ đến từng chi tiết, tốn nhiều thời gian. Bộ trang phục được thực hiện bởi những thợ may giàu kinh nghiệm và năng lực.