Những mâm cơm 'chuẩn Việt' của nàng cựu hot girl giỏi kinh doanh

An Vũ (hay An Toe) là hình mẫu của một người trẻ năng động, thành công trong kinh doanh tại Hà Nội. Cô gái sinh năm 1989 sở hữu nhiều shop thời trang nổi tiếng và nhà hàng. Sau khi kết hôn, An Vũ còn cho thấy một hình ảnh khác là bà nội trợ khéo léo. Hình ảnh những mâm cơm gia đình với các món phù hợp theo mùa, cân đối dinh dưỡng mà An thực hiện là gợi ý cho cả hội chị em đam mê nấu nướng lẫn những người mới tập tành bếp núc.