Những kiểu râu làm tăng nguy cơ mắc nCoV 0 Râu, ria mép dài của nam giới cản trở khẩu trang bịt kín miệng, mũi và cằm, ảnh hưởng tới hiệu quả của van thở khẩu trang.

Những kiểu râu, ria mép an toàn (có tích xanh) và không an toàn (tích đỏ) khi đeo khẩu trang phòng dịch.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo nam giới về những kiểu râu, ria mép không phù hợp trong mùa dịch Covid-19.

Hình ảnh đồ họa mà CDC công bố cho thấy cách để râu, ria mép của nam giới ảnh hưởng đến hiệu quả phòng bệnh của khẩu trang, làm tăng nguy cơ lây nhiễm nCoV. 36 kiểu râu, ria phổ biến đã được đề cập, trong đó có 2/3 trường hợp được cảnh báo là không an toàn trong mùa dịch bệnh. Những trường hợp không an toàn hầu hết là kiểu râu cằm hoặc ria mép quá dài, cản trở khẩu trang bịt kín miệng, mũi và cằm. Bên cạnh đó, những sợi râu dài và cứng còn làm giảm hiệu quả của van thở khẩu trang.

12 kiểu râu được CDC xếp vào loại an toàn khi đeo khẩu trang gồm: Clean shaven (cạo sạch), soul patch (vùng râu ít dưới cằm), side whiskers (mai dài không quá cằm), pencil (ria hình bút chì), toothbrush (ria hình bàn chải), lampshade (ria hình đèn chụp), Zorro, Zappa (bắt chước các nhân vật Zorro trong phim The Mask of Zorro và nghệ sĩ Frank Zappa), Walrus (ria quặp), painter's brush (ria hình cọ vẽ), Chevron và Handlebar (ria hình ghi đông).

Covid-19 khởi phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, vào cuối năm ngoái và nhanh chóng lây lan ra gần 80 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu khiến hơn 92.000 người nhiễm bệnh và hơn 3.100 ca tử vong. Hiện Italy, Iran và Hàn Quốc là những điểm nóng của Covid-19 bên ngoài Trung Quốc.

Tại Mỹ, theo ghi nhận ngày 4/3, ở bang Washington, tổng số ca tử vong do Covid-19 là 9, trong khi số người mắc nCoV tăng từ 18 lên 27. Reuters cũng cho biết, 8/9 người tử vong có liên quan đến một viện dưỡng lão tại hạt King và một người ở hạt lân cận Snohomish. Tất cả 27 ca mắc Covid-19 đều tập trung tại hai hạt này.

Donggeul (Theo Nypost)