Người đẹp Thu Hà tiết lộ thiệp cưới in ảnh chân dung

Tấm hình mà Thu Hà lựa chọn để in trên thiệp làm từ giấy mỹ thuật cao cấp là ảnh prewedding chụp tại Paris. Cô chọn ảnh trắng đen mang tính nghệ thuật và hoài cổ thay vì ảnh màu. Bộ thiệp của Thu Hà được ekip hoàn thiện trong vòng 10 ngày với số lượng 600 tấm, phát sinh khoảng 100 tấm so với dự kiến ban đầu của người đẹp. Xu hướng thiệp in ảnh chân dung dù không mới nhưng vẫn là 'hot trend' của năm 2019. Trước Thu Hà, nhiều người nổi tiếng đã chọn thiệp cưới in ảnh chân dung gồm: đạo diễn Nhất Trung, Trấn Thành - Hari Won, Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương, đạo diễn Võ Thanh Hòa - diễn viên Mai Bảo Ngọc, diễn viên Xuân Phúc...