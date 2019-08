Minh Hà, Lan Phương chỉ cách cho con ăn dặm không còn là 'cuộc chiến'

Mẹo chọn dầu cá hồi cho trẻ Minh Hà: "Mẹ nào lần đầu dùng thử dầu cá hồi thì có thể mua Kiddy. Hà thấy không tanh, lại thơm thơm mùi dầu mè do trong thành phần có dầu mè, bạn bè mình nhiều người dùng đều khen nên Hà cũng bắt chước".

Lan Phương: "Phương đã nghiên cứu rất kỹ, so sánh nhiều loại dầu thì kết luận dầu cá hồi là tốt nhất. Với Kiddy, ngoài DHA, EPA, sản phẩm còn có bổ sung nhiều loại vitamin, axit amin, mùi vị cũng thơm ngon dễ ăn. Có một số dầu cá hồi khác cũng nhiều dinh dưỡng nhưng tanh quá, Lina nhà Phương không ăn được". Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, DHA/EPA góp phần cho sự phát triển não bộ trong ba năm đầu đời. Nếu DHA tham gia trực tiếp vào quá trình sinh trưởng của tế bào não và tế bào thần kinh thì EPA liên quan mật thiết đến khả năng tập trung và học của trẻ. Tuy nhiên, trong giai đoạn ăn dặm, trẻ thường không ăn đủ lượng thực phẩm chứa DHA và EPA cần thiết cho sự phát triển não bộ. Do đó, các mẹ có thể bổ sung thêm DHA, EPA vào khẩu phần ăn bằng cách trộn dầu cá hồi vào chén cháo, bột khi vừa nấu xong với liều lượng một muỗng mỗi bữa (tương đương 5ml), bé ăn ngày hai bữa là trộn hai muỗng một ngày (tương đương 10ml).