Mercure Danang French Village Bana Hills tặng một đêm nghỉ dưỡng cho cặp đôi 0 Các cặp đôi sẽ nhận một đêm nghỉ dưỡng miễn phí và trải nghiệm nhiều điều thú vị tại "khách sạn lãng mạn nhất thế giới".

Đây là một trong những chương trình ưu đãi độc đáo của khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills dành tặng cho các cặp đôi, được áp dụng từ ngày Lễ tình nhân năm nay (14/2). Theo đó, bất kỳ cặp đôi nào từng tỏ tình thành công với gói cầu hôn "Will you marry me" trên đỉnh Bà Nà và tiến tới hôn nhân, sẽ được khách sạn tặng một đêm nghỉ lãng mạn cùng một bữa sáng thịnh soạn dành cho hai người ngay tại khách sạn.

Khung cảnh khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills.

Gói cầu hôn "Will you marry me" được Mercure Danang French Village Bana Hills thiết kế dựa trên nhu cầu khác nhau của các cặp đôi. Bạn có thể chọn nghỉ dưỡng hoặc không nhất thiết phải nghỉ lại khách sạn mà chỉ sử dụng các dịch vụ trong gói cầu hôn, theo nhiều khung giá khác nhau. Và dù nghỉ lại hay không, gói "Will you merry me" cũng sẽ thay bạn mang tới cho "nửa kia" một màn cầu hôn ảo diệu và tình tứ với vòng nến trái tim, rượu vang và nhạc sống. Bên cạnh đó, các cặp đôi cũng sẽ nhận thêm nhiều ưu đãi để "hành trình chinh phục đối phương" trở nên trọn vẹn và hoàn hảo như miễn phí vé cáp treo, một bữa ăn sang trọng dành cho hai người với thực đơn set menu kiểu Pháp hay một liệu trình matxa chân thư giãn...

Các cặp đôi có cơ hội nghỉ dưỡng tại khách sạn lãng mạn nhất thế giới.

Mercure Danang French Village Bana Hills mong muốn các đôi tình nhân sẽ có cơ hội nghỉ dưỡng ngay tại nơi đã ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của chính mình. Ông Julien Pechey, Tổng giám đốc của khách sạn chia sẻ: "Nếu bạn đã cầu hôn trên đỉnh Bà Nà rồi thì chúng tôi mời bạn quay lại nghỉ dưỡng miễn phí tại chính nơi mà bạn cầu hôn người bạn đời của mình. Đó không phải là một điều tuyệt vời sao?".

Mercure Danang French Village Bana Hills được tổ chức World Luxury Hotel Award của thế giới vinh danh là "Khách sạn lãng mạn nhất thế giới" vào tháng 11/2018. Ông Julien Pechey mong muốn đem lại những trải nghiệm lãng mạn kiểu Pháp cho các cặp đôi khi nghỉ dưỡng tại Làng Pháp bằng việc đưa ra những gói trải nghiệm mà các cặp đôi yêu thích. Các cặp đôi không chỉ được trải nghiệm "khách sạn lãngmạn nhất thế giới" mà còn có cơ hội khám phá nhiều điều hấp dẫn tại Sun World Ba Na Hills.

Mercure Danang French Village Bana Hills được ví như thành phố châu Âu thu nhỏ giỡ núi rừng.

Mercure Danang French Village Bana Hills mang tới cho du khách một không gian nghỉ dưỡng hấp dẫn với dịch vụ chuyên nghiệp và các tiện ích 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế. Khách sạn có 470 phòng nghỉ với thiết kế như cung điện nguy nga của nước Pháp. Tất cả phòng nghỉ đều có cửa sổ lớn nhìn ra Làng Pháp – công trình kiến trúc Gothic mô phỏng các khu làng Pháp cổ thế kỷ 19, giúp du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đỉnh Núi Chúa đẹp lãng mạn khi hoàng hôn buông xuống hay lúc bình minh lên từ ban công của mình. Du khách còn có thể trải nghiệm ngâm mình trong làn nước ấm và thưởng thức những bộ phim bom tấn tại hồ bơi La Piscine, hay tham gia hành trình khám phá ngôi làng Pháp mang tên Mật Mã Bồ Câu...

Tọa lạc ngay tại khu du lịch nổi tiếng Sun World Ba Na Hills, bởi vậy đến với Mercure Danang Bana Hills French Village, du khách còn có cơhội check in với chiếc cầu Vàng nổi tiếng, hay lưu giữ khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào bằng những tấm ảnh đẹp tại nơi đất trời và rừng núi giao thoa này.



Thông tin chi tiết tham khảo tại đây. Chi tiết liên hệ đặt gói nghỉ dưỡng: Email: h8488-re@accor.com. Điện thoại: 0236 3799 888



(Nguồn: Mercure Danang Bana Hills French Village)