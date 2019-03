Mẹo đơn giản để mẹ vắt và bảo quản sữa đúng cách 0 Mẹ đựng sữa trong túi làm bằng chất liệu chịu nhiệt, có thể cho trực tiếp vào máy hâm sữa để nhanh chóng rã đông, giúp tiết kiệm thời gian.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Bởi vậy, sau kỳ thai sản, thời gian bắt đầu đi làm lại, nhiều mẹ lo lắng về tình trạng giảm, thậm chí mất sữa hoàn toàn do không có điều kiện cho con bú thường xuyên. Để tuyến sữa được duy trì, việc hút, dự trữ sữa cho con là giải pháp được nhiều người lựa chọn.

Sữa mẹ cần phải bảo quản đúng cách để đảm bảo dinh dưỡng.

Tuy nhiên, việc trữ sữa mẹ không hề dễ dàng, nếu bảo quản sai cách, những dưỡng chất quý có thể mất đi. Công đoạn hút đến cho bé bú, sữa phải rót qua nhiều dụng cụ chứa đựng khác nhau, mẹ cũng tốn thời gian vệ sinh dụng cụ.

Sữa mẹ cần phải được cất trong các hộc riêng biệt, tránh xa thức ăn tươi sống, nhằm hạn chế việc lẫn mùi và nhiễm khuẩn chéo từ các nguồn thực phẩm khác.

Theo các chuyên gia y tế, sữa cần được đựng trong túi trữ chuyên dụng làm từ chất liệu an toàn, không độc hại, có ký hiệu BPA Free. Sau khi hút sữa, mẹ chia chúng vào các túi chuẩn bị sẵn, ghi chú ngày tháng lên trên, cất vào tủ lạnh ở nhiệt độ thích hợp.

Túi trữ sữa Express & Go khi đi kèm với bộ nối máy hút sữa Express & Go, có thể tương thích được nhiều loại máy hút sữa đa dạng trên thị trường.

Hiện nay, trên thị trường có túi trữ sữa Express & Go làm từ chất liệu dẻo, trong suốt, chịu nhiệt, không chứa BPA, an toàn cho người sử dụng, với thiết kế cải tiến có nắp đậy tiệt trùng, kích thước và kiểu dáng thông minh giúp mẹ dễ dàng cất trữ. Sản phẩm đi kèm với bộ nối máy hút sữa Express & Go, có thể tương thích được nhiều loại máy hút khác nhau.

Sau khi hút sữa, mẹ chỉ việc đậy nắp và bảo quản trong tủ lạnh.

Bên cạnh đó, vì làm từ chất liệu chịu nhiệt, túi trữ sữa có thể cho trực tiếp vào máy hâm sữa để nhanh chóng rã đông, hâm nóng chỉ sau vài phút, không gây hại. Khi cho bé bú, mẹ chỉ cần gắn túi trữ vào bình bú cho con. Túi trữ sữa Express & Go được tiệt trùng sẵn, có hạn sử dụng tới 3 năm giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho mẹ.

Túi trữ sữa Express & Go là sản phẩm mới của tập đoàn Tommee Tippee - một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về đồ dùng cho trẻ sơ sinh đến từ nước Anh. Tồn tại 50 năm trên thị trường, ngoài phục vụ người tiêu dùng trong nước, thương hiệu có mặt tại Mỹ, Canada với mong muốn tạo ra những vật dụng tiện lợi để việc chăm trẻ trở nên dễ dàng hơn.

Sản phẩm làm từ chất liệu chịu nhiệt có thể cho trực tiếp vào máy hâm sữa để nhanh chóng rã đông, hâm nóng chỉ sau vài phút và không gây hại cho sức khỏe mẹ và bé.

Tommee Tippee chuyên sản xuất máy hút sữa bằng tay, máy hút sữa điện đơn, máy hâm nóng sữa và thức ăn, máy tiệt trùng hơi nước,... Tại Việt Nam, TiPi GLOBAL - một trong những công ty uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Mẹ và bé nhập khẩu và phân phối thương hiệu.

Ngọc Thi