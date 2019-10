MC Hồng Phượng mang thai 4 tháng, tăng 10 kg 0 MC Hồng Phượng tăng cân khá nhiều trong lần mang thai thứ hai dù đã cắt giảm tinh bột tối đa, ăn nhiều rau xanh, các loại đậu...

Chia sẻ với Ngoisao.net, MC Hồng Phượng cho biết lần mang thai này, cô cố gắng bồi bổ cơ thể giúp thai nhi phát triển tốt. Chị cắt giảm tinh bột tối đa, bù lại ăn rau xanh, các loại đậu, trái cây có nhiều vitamin, chất sắt, thịt đỏ, bổ sung vitamin E và một số thuốc bổ theo chỉ dẫn của bác sĩ. Trước đó, ở ba tháng đầu tiên, Hồng Phượng bị ốm nghén nặng nên gặp nhiều khó khăn trong chuyên ăn uống. "Bác sĩ nói tôi lớn tuổi và vừa trải qua một đợt tiểu phẫu nên sức khỏe không tốt. Đến giai đoạn này ổn định hơn, tôi ăn được nhiều và ngon miệng".

Hồng Phượng diện váy suông khi đến dự show NTK Tuấn Trần (phải), hôm 9/10.

Mang thai ở tháng thứ 4, Hồng Phượng đã tăng khoảng 10 kg, thân hình tròn trịa hơn khá nhiều. Dù vậy, cô vẫn an tâm về thể trạng bởi từng tăng đến 25 kg khi mang thai con trai đầu lòng. Hiện tại, vợ chồng Hồng Phượng chưa xác định được giới tính của thai nhi và chờ đến tháng thứ 5 để kết quả siêu âm chính xác. "Gia đình quan niệm con trai hay gái không quan trọng. Sau khi sinh bé Bắp, cách đây khoảng nửa năm, tôi bị sảy thai. Sau sự việc không may mắn đó, tôi chỉ cầu mong các bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn".

Từ khi sinh bé Bắp, Én vàng 2006 bắt đầu hạn chế việc lên hình với vai trò người dẫn chương trình vì ý thức bản thân không còn trẻ. Chưa kể, công việc này đòi hỏi đi sớm về khuya, không thể làm chủ thời gian, nhất là với phụ nữ đã lập gia đình và có con nhỏ như Hồng Phượng. Một lý do khác là bà xã Quốc Cơ tăng cân nhanh, bụng khá to ở lần mang thai này. Do đó, cô phải chọn lựa chương trình phù hợp, chỉ dẫn chương trình cho các sự kiện lớn và quan trọng hoặc đã gắn bó lâu dài. "Bây giờ, tôi làm công việc chính là biên tập và tổ chức sản xuất các chương trình ở Đài truyền hình. Công việc đòi hỏi suy nghĩ, sắp xếp nhiều thứ nhỏ nhặt nên tôi cố gắng hạn chế đi dẫn, làm sao giữ sức khỏe tốt nhất cho mẹ và bé".

Gia đình Quốc Cơ - Hồng Phượng trong một chuyến du lịch mới đây.

Hồng Phượng kể thêm, trong gia đình, Quốc Cơ là một người chồng, người cha tuyệt vời. Khi vợ không may sảy thai lần trước, anh càng quan tâm sức khỏe của Hồng Phượng, giảm công việc và dành tối đa thời gia ở nhà phụ vợ nội trợ. "Những việc liên quan đến bé Bắp như nấu ăn hay giặt đồ, tôi muốn tự tay làm vì có thể dành cho con điều tốt nhất và tạo sợi dây gắn kết hai mẹ con. Nhưng lần mang bầu này, anh Quốc Cơ tình nguyện làm hết, từ chơi đùa, nói chuyện đến lo cho bé từng miếng ăn giấc ngủ, quần áo, sữa... Nhờ vậy. tôi hạnh phúc tận hưởng với cuộc sống của mình", nữ MC cho biết. Ngoài ra, vợ chồng Hồng Phượng cũng may mắn có sự hỗ trợ từ ông bà nội giúp đưa đón bé Bắp đi học nếu cả hai quá bận.

MC Hồng Phượng và nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ kết hôn năm 2016 sau khoảng nửa năm hẹn hò. Những ngày đầu làm dâu, Én vàng từng gặp nhiều khó khăn để thích nghi với cuộc sống ở nhà chồng. Sau đó, vợ chồng cô đối diện những khác biệt về tính cách, thói quen ăn uống đến cách nuôi dạy con. May mắn, sau những tranh cãi, cả hai dần tháo gỡ khúc mắc, ngày càng hòa hợp, hiểu nhau hơn.

Phương Hoa