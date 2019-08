Mách mẹ chọn ba lô cho bé vui khỏe đến trường 0 Ba lô nên chọn loại ôm trọn vai và thắt lưng, thiết kế đệm lưng chống gù, dây đeo tùy chỉnh phù hợp vóc dáng, có nhân vật hoạt hình mà trẻ thích.

Mới đây, trên trang Mầm Nhỏ - cộng đồng mẹ và bé được thành lập bởi MC Minh Trang đã chia sẻ một đoạn clip về thực trạng học đường cũng như những vấn đề liên quan đến việc chọn ba lô đi học ảnh hưởng đến sức khỏe con trẻ. Sau nhiều lần tiếp xúc và tìm hiểu với nhiều bố mẹ về các vấn đề khi chọn mua ba lô đi học cho các bé, chủ fanpage Mầm Nhỏ đã rút ra kinh nghiệm chọn được chiếc ba lô tốt. Đó là chú trọng các tiêu chí như thương hiệu uy tín, chú ý khâu in ấn, sử dụng chất liệu polyester, phần dây đeo và cặp ôm trọn vai bé. Để đơn giản và dễ nhớ, cô gọi tắt là quy tắc H.I.P.P.O. Dưới đây là những chia sẻ giúp bố mẹ mua được ba lô tốt, góp phần giảm tải gánh nặng cặp sách trên lưng cho con.

Chọn được chiếc ba lô tốt giúp con giảm tải gánh nặng cho hệ xương còn non yếu.

H: Hàng có thương hiệu

Trên thị trường có nhiều loại ba lô với mẫu mã, mức giá khác nhau. Ba lô của thương hiệu uy tín chú trọng thiết kế các tính năng trợ lực, được làm bằng chất liệu an toàn. Bố mẹ không nên tìm mua sản phẩm không rõ nguồn gốc, nên đến các cửa hàng uy tín. Ví dụ như hệ thống cửa hàng My Kingdom có nhiều dòng ba lô Clever Hippo chất lượng, nhiều mẫu mã, kích cỡ phù hợp với bé, mức giá vừa túi tiền.

I: In ấn

Một số bố mẹ có tâm lý ba lô đi học không cần phải chú trọng họa tiết, hoa văn. Tuy nhiên, theo Mầm Nhỏ, khi đi học cùng chiếc ba lô cá tính, đáng yêu có thể giúp bé thích thú đến trường. Chọn cho bé chiếc ba lô in hình nhân vật như Transformer, My Little Pony... là cách để bố mẹ tạo hứng khởi cho con.

P: Polyester

Một chiếc ba lô làm bằng chất liệu tốt khi mở ra sẽ không có mùi nhựa, hạn chế bám mùi mồ hôi, giúp mẹ tiết kiệm công sức giặt giũ. Chất liệu vải Polyester sẽ an toàn hơn cho bé.

P: Phần dây đeo

Tốt hơn phụ huynh nên chọn loại có dây đeo có đệm, giúp vai bé luôn êm ái, có thể tùy chỉnh để phù hợp với dáng người của bé. Sản phẩm có kèm thêm phần quai đeo ngực trợ lực cũng là điểm cộng. Quai đeo ngực hỗ trợ phân bổ đều trọng lượng ba lô lên lưng, ngực và vai, hạn chế tình trạng đau mỏi cơ khi bé vô tình đeo lệch.

O: Ôm trọn vai bé

Ba lô ôm trọn vai và thắt lưng với thiết kế đệm lưng chống gù giúp bé nhẹ vai đến trường. Loại ba lô cân nặng trên một kg, nếu cộng thêm phần tập sách sẽ trở nên quá tải với con do hệ xương non nớt. Ba lô quá nhẹ không đảm bảo phần khung thiết kế chống gù. Bố mẹ nên chọn loại nhiều ngăn, dung tích lớn thuận tiện cho con cất tập sách, đồ dùng học tập.

Phụ huynh cũng cần lưu ý hạn bảo hành nên ưu tiên chọn loại có hạn bảo hành đến 12 tháng để đảm bảo vật dụng bền đẹp trong suốt một năm học.

Ba lô nhẹ, ôm trọn vai bé, có nhiều nhân vật hoạt hình giúp bé nhẹ vai, hứng thú đến trường.

Nhiều trẻ em Việt bị cong vẹo cột sống và gặp phải các vấn đề về xương khớp. Trong đó, có nguyên nhân do trẻ phải mang vác trên lưng chiếc cặp sách, ba lô đi học nhiều sách vở và các vật dụng. Chia sẻ cách chọn ba lô trên trang Mầm Nhỏ dành cho cộng đồng mẹ và bé đã nhận được hơn 14 nghìn lượt xem, bình luận tương tác. Với quy tắc H.I.P.P.O đơn giản, dễ nhớ, bố mẹ có thêm kinh nghiệm để chọn được chiếc ba lô tốt cho bé, phù hợp túi tiền của bố mẹ mùa tựu trường.

