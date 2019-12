Lý Hải sửa váy cho con gái 0 Bà xã nam ca sĩ cho biết anh từng có 6 tháng học may trước khi quyết định theo nghiệp cầm ca nên công việc thêu thùa, may vá với anh chỉ là 'chuyện nhỏ'.

Lý Hải sửa váy cho con gái Lý Hải gọi con gái là 'cô nương' khi giúp con sửa váy.

"Con mặc con còn bị tuột nữa kìa... Mệt cô nương này quá... Con không biết may, con may tùm lum tùm la luôn. Con đưa ba may vì con nóng nực với cái bộ này", bé Cherry (tên thật Nguyễn Hà Hải My, 6 tuổi) - con gái thứ hai của vợ chồng ca sĩ Lý Hải - Minh Hà "càm ràm" với ba như vậy sau một hồi tự xoay xở để sửa váy bất thành. Trong tình huống đó, cô bé đã "cầu cứu" ông bố khéo tay của mình.

Ca sĩ Lý Hải bình tĩnh nghe hết những điều con nói rồi hỏi lại cô bé về mong muốn của con: "Con muốn luồn thun qua đây phải không?". Sau đó, anh thoăn thoắt đưa kim để sửa lại chiếc váy, không kém gì một thợ may chuyên nghiệp. Ông bố vừa làm vừa nói chuyện với Cherry, rồi có lúc lại quay sang hướng dẫn con trai cả Rio tỉ mỉ về cách cầm kim khâu sao cho không đâm trúng tay: "Con cầm ngang sẽ không đau, khi nào cái mũi nhọn đâm vào thịt mới bị đau".

Được Cherry hỗ trợ xỏ chỉ (vì mắt Lý Hải đã kém), chưa đầy 3 phút, ông bố nghệ sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ con gái giao phó. Cô bé "trả công hậu hĩnh" cho ba bằng hai nụ hôn "rất kêu" lên má.

Gia đình đông thành viên thường xuyên có những chuyến đi du lịch cùng nhau để tăng kết nối.

Khung cảnh này theo Minh Hà - bà xã Lý Hải là chuyện thường xuyên diễn ra mỗi khi nam ca sĩ không có lịch đi hát hoặc đóng phim. Vợ chồng anh luôn đề cao việc tương tác với các con mỗi ngày và cố gắng dành nhiều nhất có thể thời gian ở bên con.

Riêng về khả năng may vá của Lý Hải, Minh Hà cho biết: "Khoảng năm 1991, sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật sân khấu, anh Hải không tìm được công việc phù hợp ở thành phố nên được gia đình định hướng về Mỹ Tho học nghề. Anh đã có 6 tháng học may nhưng sau đó nhận thấy không đam mê với công việc này và trở lại TP HCM, nghiêm túc đi theo con đường ca sĩ. Bởi vậy, những kỹ năng may vá anh cũng khá thành thạo".

Không chỉ giúp các con khâu vá quần áo, Lý Hải và Minh Hà còn hướng dẫn để con có thể tự làm. Chẳng phân biệt con trai hay con gái, bà xã nam ca sĩ nổi tiếng cho rằng những kỹ năng này rất cần thiết cho cuộc sống của các con về lâu dài. Tuy vậy, con gái Cherry luôn tỏ ra kiên nhẫn và thích thú hơn anh trai khi khâu vá. Cô bé thậm chí còn xung phong chỉ lại cho anh những điều mình biết.