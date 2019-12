Lễ nhà trai trong đám cưới đại gia Ấn Độ ở Đà Nẵng

Khu vực quầy giải khát cạnh nơi làm lễ. Tất cả các trái dừa tươi đều được khắc hashtag riêng của uyên ương #DiOnlyVe (tên viết tắt của cô dâu, chú rể, ngụ ý 'The Only We' - chỉ có đôi ta).