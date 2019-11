Lê Hoàng: Môi trường công sở khiến dễ ngoại tình 0 Trong cuộc trò chuyện cùng tiến sĩ tâm lý Hữu Long, đạo diễn Lê Hoàng đồng tình với quan điểm của vị chuyên gia này: Hiện nay, phụ nữ ngoại tình nhiều hơn xưa.

Chuyên gia tâm lý Hữu Long từng làm luận án tiến sĩ về các vấn đề tâm lý thanh thiếu niên, ngoài ra, anh dành nhiều thời gian nghiên cứu và tư vấn tâm lý trong lĩnh vực gia đình, trẻ em. Tiến sĩ tâm lý Hữu Long cũng là khách mời của nhiều chương trình truyền hình bàn về lối sống, tâm lý dành cho giới trẻ.

Ngoại tình công sở đe dọa hạnh phúc của nhiều gia đình.

Trong talkshow Chuyện Cuối Tuần, chủ đề Ngoại tình công sở cùng đạo diễn Lê Hoàng, anh đã chia sẻ nhiều quan điểm dưới góc nhìn tâm lý học. Mở đầu chương trình, đạo diễn Lê Hoàng đưa ra luận điểm, ngày xưa các văn phòng, công sở ít, người ta chủ yếu đi làm trong những cơ quan nhà nước, chuyện ngoại tình cũng có nhưng không nhiều. Còn hiện tại, các công sở văn phòng xuất hiện rất nhiều, nhất là ở các thành phố lớn. Những nhân viên công sở phần đông có văn hóa tương đồng, đều là những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Làm việc ở môi trường "sang chảnh", các nhân viên nữ luôn váy ngắn, túi xách sành điệu, nhân viên nam thì caravat, quần tây hiện đại. Đây là một trong những yếu tố dễ phát sinh sự lãng mạn khiến chuyện ngoại tình công sở nảy sinh.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ tâm lý Hữu Long, vẻ ngoài chỉ là một phần, còn quan trọng, công sở là nơi kết nối những con người trí thức có cùng mục đích sống, hàng ngày gặp gỡ nhau, tiếp xúc thường xuyên với nhau trong công việc, có thể đi công tác, café bàn công việc. Lâu dần, "lửa gần rơm cũng bén", và từ đó, không ít người không tránh khỏi cám dỗ khác giới của đối phương đã dẫn đến ngoại tình.

So sánh với trước đây, cả tiến sĩ Hữu Long và đạo diễn Lê Hoàng cùng chung nhận định, phụ nữ thời nay ngoại tình nhiều hơn xưa bởi nhiều lý do. Trong đó, lý do quan trọng là sự giải phóng phụ nữ: "Phụ nữ ngày nay đẹp hơn, lấy chồng muộn hơn, ít con hơn, ít phải làm việc nhà hơn, biết ăn chơi hơn. Cách đây mấy chục năm, phụ nữ uống rượu, hút thuốc, đi bar rất ít, nay thì chuyện đó bình thường, thậm chí các cô gái như vậy còn được coi là sành điệu. Và điều này là mảnh đất rất tốt dành cho ngoại tình".

Đặc biệt, theo tiến sĩ Hữu Long, những người bận rộn có cơ hội ngoại tình nhiều hơn bởi khi công việc cuốn đi, một ngày phải làm việc hơn 8 tiếng đồng hồ thì họ sẽ về nhà muộn hơn, thời gian dành cho gia đình cũng từ đó mà phải san sẻ, trở nên ít đi, do đó chuyện ngoại tình cũng dễ xảy ra hơn: "Có những người 19h-20h còn chưa về đến nhà, trong khi đó ngồi cạnh mình lại là một cô đồng nghiệp xinh đẹp thì rất dễ nảy sinh tình cảm dẫn đến ngoại tình".

So với những dạng ngoại tình khác trong xã hội như: ngoại tình với người cũ, ngoại tình với những người ngành nghề khác, tiến sĩ Hữu Long cho rằng, ngoại tình công sở "đẳng cấp" hơn, bởi những người làm văn phòng đều là người có tri thức, có gia đình, hiểu biết về gia đình đối phương. Họ thừa khả năng để nhận biết việc ngoại tình là sai trái, chính vì thế, "tội" của những người ngoại tình công sở lại càng nặng hơn nếu xét về yếu tố đạo đức và trách nhiệm với gia đình.

Theo tiến sĩ Hữu Long, trong chuyện ngoại tình công sở, có thể phân chia ra thành hai dạng: Một là do hoàn cảnh xô đẩy, thường là trong một chuyến công tác hay hội họp, một trong hai bị quá chén dẫn đến say xỉn, không kiểm soát được bản thân và sau đó chuyện "tình một đêm" xảy ra. Với những người có trách nhiệm, sau đó họ sẽ lảng tránh, coi đó là tai nạn và không tái diễn. Tuy nhiên, nếu dựa vào đó mà bao biện, thấy đồng nghiệp hấp dẫn hơn, rồi chán ghét người vợ/người chồng ở nhà thì là cố tình ngoại tình, không thể chấp nhận.

Ngoài ra, cũng có một thực tế khác là chuyện ngoại tình công sở nhiều khi do một người chủ động "giăng bẫy" để đạt được những mục đích riêng của bản thân. Đó là việc các cô gái trẻ ngày nay muốn thăng tiến nhanh, biết sếp có gia đình rồi nhưng vẫn cố tình "mồi chài" sếp để được cất nhắc lên những vị trí quan trọng trong công ty. Bên cạnh đó, cũng không hiếm các "phi công trẻ" thấy sếp nữ cô đơn tìm cách "an ủi" để đạt được mục đích riêng của mình.

Cũng có trường hợp đạo diễn Lê Hoàng từng nghe kể, đó là chuyện ngoại tình công sở nhưng khá tách bạch với công việc: "Một cô bạn rất hiện đại từng kể cho tôi nghe, cô ấy có lần đi làm việc chung với sếp nước ngoài, rồi sau đó cả hai đi bar, và cuối cùng là tình một đêm. Sau đó khi đi làm, cô ấy rất ngại vì không biết nên làm gì với sếp. Nhưng không ngờ, khi gặp lại, ông sếp kia lại tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn lạnh lùng và cáu gắt như cũ. Nếu là người khác thì sẽ phàn nàn nhưng cô này lại khen thái độ của ông ấy. Cô ấy bảo ông như gián tiếp nói với em rằng: Mọi chuyện nên quên đi, chuyện đó không liên quan gì đến việc của chúng ta ở công ty".

Có những trường hợp khác, theo đạo diễn Lê Hoàng, đó là không phải nhân viên với sếp mà là đồng nghiệp với nhau. Và trường hợp này, không khó để những người khác trong công ty nhận ra: "Có cặp ngoại tình công sở, trưa nào cũng đi ăn cơm rồi lại ngồi với nhau, nhìn rất hèn, rất thảm, kiểu chui rúc". Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hữu Long, đấy là quan điểm của người ngoài, còn nhiều cặp ngoại tình công sở lại thấy thế là hấp dẫn, là thú vị bởi: "Ăn vụng mới ngon".

Để tránh chuyện ngoại tình công sở, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng nên tránh xa những chuyện "đụng chạm", dễ nảy sinh tình cảm trong công sở. Còn khi đã trót dính vào thì phải dừng lại ngay, không để ảnh hưởng đến gia đình, cần thiết thì có thể thay đổi môi trường làm việc để không gặp lại đối phương. Còn theo tiến sĩ Hữu Long, rất nhiều cặp ngoại tình công sở dẫn đến gia đình hai bên đều ly dị, tuy nhiên, những cặp ngoại tình đó cũng không đến được với nhau. Và vì thế, tốt nhất là nên tự phòng ngừa cho bản thân, không để rơi vào "lưới tình công sở".

