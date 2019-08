Lần đầu tiên top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 'rủ nhau' làm cô dâu

Nhà mốt gốc Đà Nẵng tiết lộ lý do tìm đến ba người đẹp để 'chọn mặt gửi vàng': 'Có lẽ nhan sắc và vóc dáng của cả 3 cô gái đều không cần phải nói thêm. Thế nên, điều Chung Thanh Phong muốn nhấn mạnh chính là Tiểu Vy, Phương Nga hay Thúy An đều mang trong mình vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết, có chút mộc mạc, mỏng manh nhưng tràn đầy tự tin và năng lượng. Đó chính là những yếu tố quan trọng khiến Chung Thanh Phong muốn quy tụ 3 cô Hoa hậu, Á hậu trong bộ ảnh này vì đúng với tinh thần bộ sưu tập I am sunny'.