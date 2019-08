Khách sạn Eastin Grand Saigon tung loạt ưu đãi cho các đôi uyên ương 0 Tham gia chương trình "Cưới ngay kẻo lỡ", các đôi sẽ nhận ưu đãi đến 30% khi đặt tiệc cưới trọn gói, nhận vé mời tham dự tiệc tối cocktail...

Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn là một trong những địa điểm tổ chức tiệc cưới trọn vẹn cho các đôi uyên ương. Các sảnh tiệc mới sang trọng có sức chứa lên đến 460 khách. Khách đặt tiệc sẽ được tư vấn viên tận tình bởi đội ngũ tổ chức yến tiệc chuyên nghiệp.

Ưu đãi cho khách đặt gói tiệc cưới

Khách sạn giảm 30% khi khách đặt các gói tiệc cưới cho 3 tiệc đầu tiên từ 30 bàn trở lên; giảm 20% các gói tiệc cưới cho 10 tiệc thiếp theo từ 25 bàn trở lên và giảm 15% các gói tiệc cưới cho 15 tiệc tiếp theo từ 20 bàn trở lên.

Các đôi còn nhận ngay những phần quà và ưu đãi cho các gói trang trí tiệc cưới từ Cleo, phiếu quà tặng từ Kim Tuyến Bridal, phiếu quà tặng từ Himalaya Health Spa, phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng cho gói chăm sóc tổng quát răng miệng từ Nha Khoa Tân Định.

Ngoài ra, các đôi còn nhận phiếu ưu đãi giảm 15% cho tiệc tự chọn và lẩu hải sản; phiếu ưu đãi cho gói phòng Family Summer Break tại khách sạn Liberty Central Nha Trang.

Các đôi có cơ hội tham gia đêm tiệc cocktail với chương trình bốc thăm trúng thưởng vào ngày 6/9 tại khách sạn Eastin Grand Saigon.

Giải thưởng gồm: vé máy bay khứ hồi từ Vietnam Airlines cho các chặng bay nội địa, voucher phòng ở tại khách sạn Liberty Central Nha Trang, voucher phòng Deluxe cho 2 người tại khách sạn Eastin Grand Saigon, voucher ăn uống cho 2 người tại nhà hàng Café Saigon - khách sạn Eastin Grand Saigon, voucher "Dimsum - All You Can Eat" tại nhà hàng Tung Garden.

Bên cạnh đó, giải thưởng còn có voucher trị giá 3 triệu đồng cho gói tẩy trắng răng Laser Zoom II từ Nha Khoa Tân Định, voucher quà tặng trị giá một triệu đồng và 3 voucher quà tặng trị giá 500.000 đồng cho các dịch vụ tại Himalaya Health Spa, voucher giảm 10% cho sản phẩm nhẫn cưới từ thương hiệu trang sức PNJ.

Chương trình áp dụng cho khách đặt tiệc từ ngày 8 đến 31/8 (tiệc diễn ra từ nay đến 30/6/2020), không áp dụng cho tháng 12/2019 và tháng 2/2020. Liên hệ để nhận ưu đãi: E-mail - eventexe@eastingrandsaigon.com. Điện thoại: 098 6002 066.

Ưu đãi dành riêng cho các đôi đang tìm địa điểm lý tưởng cho ngày trọng đại. Ảnh: Eastin Grand Saigon.

Ưu đãi gói hội nghị kèm buffet trưa hải sản

Gói gồm buffet trưa hải sản chuẩn quốc tế và 2 tiệc trà giải lao có giá chỉ từ 650.000 đồng một khách (chưa gồm thuế, phí). Khách vãng lai có cơ hội thưởng thức thực đơn hải sản cao cấp gồm tôm, cua, sashimi cá hồi... chỉ với 490.000 đồng một khách (chưa gồm thuế, phí).

Gói hội nghị gồm trang thiết bị cho một cuộc họp, miễn phí nước suối, bàn lễ tân với hoa tươi trang trí. Áp dụng khi đặt tiệc từ hôm nay đến 31/7 cho tiệc vào ngày hôm nay đến 31/8.

Khách vãng lai có cơ hội thưởng thức thực đơn hải sản cao cấp gồm tôm, cua, sashimi cá hồi... chỉ với 490.000 đồng một khách. Để đặt tiệc hoặc biết thêm chi tiết, liên hệ: Hotline: +84 936 314 388. Email: esm@eastingrandsaigon.com. Ảnh: Eastin Grand Saigon.

Đây còn là dịp nhà hàng Tung Garden áp dụng ưu đãi cho số lượng đông. Theo đó, khách đi 10 tính tiền 8, đi 20 tính tiền 16, đi 30 tính tiền 24. Đây là cơ hội để bạn tổ chức tiệc gia đình, tiệc công ty, tiệc sinh nhật hay đơn giản là một buổi ăn tối với bạn bè và thưởng thức thực đơn cao cấp của Tung Garden.

Lưu ý nhà hàng chỉ áp dụng cho thực đơn chọn sẵn, từ hôm nay đến 31/12. Liên hệ đặt bàn hoặc biết thêm chi tiết: Phone: +84 28 3844 9222. Email: fbco@eastingrandsaigon.com.

Quà tặng mùa trăng rằm mang đậm hương vị Á Đông

Dịp này, tại khách sạn Eastin Grand Saigon, bạn và người thân có thể cùng ngồi dưới ánh trăng thưởng thức những chiếc bánh Trung thu thơm ngon hay từng tách trà ấm nóng. Với thiết kế tinh tế và sang trọng, các hộp bánh Trung thu của Eastin Grand Sài Gòn sẽ là một trong những món quà ý nghĩa dành tặng cho người thân hoặc tri ân đối tác dịp này.

Những chiếc bánh Trung thu tại khách sạn Eastin Grand Saigon là một trong những món quà ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè, đối tác. Ảnh: Eastin Grand Saigon.

Những chiếc bánh Trung thu mang đậm hương vị truyền thống được làm từ những nguyên liệu thơm ngon nhất luôn nhận sự quan tâm và lựa chọn của nhiều khách hàng. Bánh Trung thu ở khách sạn Eastin Grand Saigon nổi bật với 6 hương vị cho bạn chọn: sầu riêng, xoài, đậu đỏ, hạt sen, lá dứa và trà xanh.

Bạn cũng có thể chọn hai thiết kế hộp gồm: "Ngọt ngào đêm trăng rằm" với 4 vị bánh và một chai rượu vang, giá 1,6 triệu đồng một hộp hoặc "Ngũ phúc lâm môn" với 4 vị bánh và một hộp trà cao cấp giá 1,9 triệu đồng một hộp.

Thư Kỳ