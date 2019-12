Huyền Ny tiết lộ cách ghen để giữ lửa hôn nhân

Huyền Ny là tiến sỹ Dược tốt nghiệp tại Mỹ và là chuyên gia về sức khỏe - tình dục - chống lão hóa. Cô đồng thời là nhà sáng lập và tổng giám đốc của công ty THE NEW YOU chuyên hướng dẫn các chương trình chuyên môn về sức khỏe, giảm mỡ và làm đẹp cho các học viên khắp nơi trên toàn thế giới. Huyền Ny cũng thường xuyên nhận được lời mời làm MC các chương trình thời trang, cuộc thi người đẹp... trong và ngoài nước.