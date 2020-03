Huyền Ny chia sẻ 5 thói quen tránh mọi bệnh tật 0 Ngoài chế độ ăn đầy đủ các nhóm chất, nói không với thuốc lá và rượu... tiến sĩ dược tại Mỹ Huyền Ny khuyên bạn nhất định phải dành thời gian để thư giãn.

Huyền Ny được nhiều người biết với vai trò là một MC hải ngoại, nhưng công việc chính của chị lại là tiến sĩ Dược và chuyên gia sức khỏe - tình dục - chống lão hóa. Huyền Ny còn đồng thời là nhà sáng lập và tổng giám đốc của một công ty chuyên hướng dẫn các chương trình chuyên môn về sức khỏe - giảm mỡ - làm đẹp cho học viên từ khắp nơi trên thế giới.

Vì công việc liên quan đến sức khỏe, y tế nên trong cuộc sống hàng ngày, Huyền Ny cũng đặc biệt chú trọng tới các hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe tinh thần - thể chất cho mình cũng như cả gia đình. Chị quan niệm: "Ngay cả những thay đổi nhỏ cũng góp phần cải thiện sức khỏe mỗi ngày" và luôn thực hiện đủ 5 nguyên tắc khoa học.

1. Ăn đúng

- Bạn nên hỏi bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng của mình về chi tiết các loại thức ăn và công dụng của chúng. Nhờ đó bạn có thêm các nguyên tắc lành mạnh cho sức khoẻ của mình, ví dụ không ăn đồ chiên rán, chất béo có hại trong mỡ động vật và tăng bổ sung các loại chất béo tốt như OMEGA 3- dầu cá, trái bơ, các loại hạt...

- Bổ sung đầy đủ rau xanh và trái cây.

- Tăng hàm lượng chất xơ trong tinh bột như gạo lứt, bột yến mạch...

- Sử dụng đủ đạm, không sử dụng các loại mỡ động vật, đồ chiên rán nhiều cholesterol.

- Hạn chế ăn nhiều muối sodium, đường hoá học.

- Hạn chế sử dụng alcohol trong rượu bia, chúng làm hệ đề kháng của bạn yếu đi trông thấy.

2. Không hút thuốc

- Ung thư phổi là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong ở cả nam và nữ. Hút thuốc là nguyên nhân gây ra hơn 80% các ca ung thư phổi.

- Một ngày sau khi bạn ngừng hút thuốc, loại chất có tên carbon monoxide trong máu sẽ hạ xuống đáng kể. Sau một tuần ngừng hút, máu của bạn sẽ ít đặc lại và nguy cơ truỵ tim được giảm rõ rệt. Sau 4 đến 5 năm không hút thuốc, nguy cơ đau tim của những người từng hút thuốc sẽ giảm xuống, ngang ngửa với người chưa từng hút thuốc.

MC, tiến sĩ dược Huyền Ny.

3. Kiểm soát lượng alcohol khi uống

- Điều đầu tiên, bạn cần tìm hiểu lí do vì sao mình lại uống bia hoặc rượu? Đó có phải một ly rượu vang để thưởng thức sau bữa ăn hay đó là những trận say bí tỉ để thư giãn hoặc gặm nhấm nỗi buồn? Hãy thành thật với bản thân. Và nếu bạn tìm đến bia rượu để giải quyết căng thẳng trong cuộc sống, bạn nên liên hệ với các chuyên gia sức khoẻ để tìm những thói quen sống khoẻ hơn chỉ là những cơn say xỉn thâu đêm suốt sáng. Hãy thành thật và sáng suốt.

- Uống bia rượu thường xuyên sẽ làm suy giảm sức khoẻ của hệ miễn dịch, qua đó khả năng chống lại các vi khuẩn thông thường cúng sẽ yếu đi.

4. Thể thao

- Theo các nghiên cứu, một người 40 tuổi có thói quen đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, 4-5 ngày một tuần có ít nguy cơ đau tim, đột quỵ tương đương với những người tập thể dục thường xuyên.

- Thể thao thường xuyên và giấc ngủ ngon là 2 vũ khí lợi hại nhất giúp tăng cường sức khoẻ của hệ miễn dịch nhanh chóng.

5. Luôn có thời gian thư giãn

- Một trong những cách thư giãn đơn giản đó là ngủ đủ giấc. Với nhịp sống hiện đại, đôi khi chúng ta quên đi những ưu tiên của người khác trên sức khoẻ và hạnh phúc của bản thân, rối ren vì những kế hoạch deadlines và lo lắng cho những điều trong ngày mai. Hãy bắt đầu ngày mới với việc đến phòng gym và kết thúc ngày bằng những kế hoạch chỉ dành cho bản thân mình. Âm nhạc nhẹ nhàng, đọc sách, đánh đàn, massage và thiền là những hoạt động nên xuất hiện trong cuộc đời bạn nhiều hơn.

Những lưu ý riêng của Huyền Ny trong thời gian phòng chống nCoV.

Trong thời gian này, khi dịch bệnh Covid-19 đang gây nhiều hoang mang trên toàn thế giới, chúng ta hãy cảnh giác nhưng đừng sợ hãi. Hãy hiểu một điều quan trọng là: Cơ thể chúng ta rất tuyệt vời, nếu có một lối sống khoa học thì hệ miễn dịch của chúng ta sẽ tự bảo vệ chúng ta nhiều những bệnh lặt vặt. Tuy nhiên nếu có hệ miễn dịch yếu, chúng ta cần lưu ý để thay đổi.

Hãy chắc chắn rằng mỗi ngày của bạn đều có tiếng cười, sự biết ơn và hạnh phúc. Thành thật với cảm xúc của bạn và luôn hỏi bản thân vì sao mình lại có những cảm xúc tiêu cực trong ngày là cách nhanh nhất khiến bạn tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Tiến sĩ dược Huyền Ny