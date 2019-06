'Hot boy đấu kiếm' Vũ Thành An rủ vợ cầm kiếm trong ảnh cưới

Thành An và hôn thê đã có 2 năm tìm hiểu trước khi 'về chung một nhà'. Trước khi trở thành dược sĩ, nửa kia của Thành An là vận động viên bắn súng. 'Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong lễ khen thưởng vận động viên xuất sắc của Hà Nội cuối năm 2015 và đã bén duyên', Thành An kể.