Hoa hậu Hương Trà diện váy cưới pha lê Swarovski

Hương Trà lần lượt diện các váy cưới thuộc dòng sản phẩm cao cấp limited, luxury được lấy cảm hứng từ bức tranh ánh sáng The Miracle of Light While Flying (1931) của Gerardo Dottori, khai thác các vòng tròn ánh sáng lung linh, huyền ảo.