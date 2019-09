Hai tuần cùng con trị bệnh Whitmore

Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện nghiên cứu ung thư, City of Hope (California, Mỹ), việc gán cho vi khuẩn "ăn thịt người" (flesh eating bacteria) gây bệnh Whitmore là không đúng. Đây là "nickname" của vi khuẩn Vibrio vulnificus. Chúng có khả năng làm hoại tử mô khi gây nhiễm (nên chúng ta có cảm giác chúng đang ăn thịt).



Vi khuẩn gây bệnh Whitmore là vi khuẩn khác có tên là Burkholderia pseudomallei, gây chết người do viêm phổi, nhiễm trùng máu và trong trường hợp nặng nhất là suy nội tạng khi không được điều trị kịp thời, đúng cách vì vi khuẩn này kháng nhiều loại kháng sinh thông thường, trong khi đó hệ miễn dịch của cơ thể không chống lại chúng một cách hữu hiệu. Vi khuẩn này đã được trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của Mỹ (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) liệt kê vào đối tượng có nguy cơ sử dụng như khủng bố sinh học (Bioterrorism) vì tính nguy hiểm của chúng. Theo số liệu thống kê CDC cho biết người nhiễm vi khuẩn B. pseudomallei nếu không được điều trị, cứ 10 người thì có tới 9 người chết. Trong khi đó, những người được điều trị đúng kháng sinh, thì vẫn có khoảng 4 trong số 10 người tử vong, còn nếu được điều trị trong cơ sở y tế với chăm sóc tích cực có thể giảm tỉ lệ người chết còn dưới 2 trong 10 người.



