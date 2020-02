Em họ Hương Tràm diện váy cưới đính pha lê Swarovski

Trong ngày cưới ở TP Thanh Hoá (18/2), cô dâu Dư Hàng My đã diện váy cưới đính kết 2.000 viên pha lê Swarovski đến từ NTK Lan Anh Lê. Dư Hàng My (26 tuổi, tốt nghiệp Đại học Văn hoá Hà Nội), là người mẫu ảnh sở hữu gương mặt cá tính. Dù không phải nghệ sĩ nhưng vì sở hữu vóc dáng nóng bỏng, là em họ Hương Tràm nên trang facebook của Hàng My có hơn 75.000 người theo dõi. Chú rể của Hàng My là Lê Bá Tuấn Anh.