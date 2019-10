Dưỡng chất cần thiết mẹ bầu cần bổ sung

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vital Pregna cung cấp dưỡng chất cho phụ nữ mang thai, khi mang thai và cho con bú như DHA, Omage 3, axit folic. Sự kết hợp của vitamin C, vitamin E, biotin, niacin, zinc góp phần giúp các bà mẹ khỏe mạnh và tự tin hơn trong thai kỳ. Vital Pregna với thành phần Omage 3, DHA, beta-caroten, vitamin E, vitamin D3, vitamin C, pantothenic axit, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, axit folic, biotin, niacin, vitamin 12, iron (sắt), magnesium (magie), zinc (kẽm), copper (đồng), iodin. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy phép quảng cáo số 01543/2019/ATTP-XNQC do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp, cấp ngày 7/8/2019. Sản phẩm thuộc thương hiệu Doppelherz được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức bởi Quessier Pharma, nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Cổ phần Master Tran. Doppelherz là thương hiệu đứng đầu trong phân khúc vitamin và khoáng chất tại Cộng hòa Liên bang Đức các năm 2017, 2018 và 2019 theo kết quả nghiên cứu thị trường của The Nielsen Company (Europe) SAPL (khảo sát tháng 6 hàng năm). Xem thêm tại: https://doppelherz.vn/vital-pregna.