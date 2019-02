Đồ gia dụng Supor, Sunhouse, Karcher có giá tốt dịp cận Tết

Thương hiệu nhập khẩu từ Pháp - Duralex - áp dụng mức giảm giá phổ biến là 35% cho hầu hết các sản phẩm. Với khả năng chịu lực va đập tốt hơn 2,5 lần so với thủy tinh thường, sản phẩm ly, tô, tách... mang thương hiệu này có khả năng chịu nhiệt tốt từ -20 độ C đến 180 độ C. Sản phẩm sử dụng an toàn trong lò vi sóng, tủ đông, máy rửa chén; không hấp thụ chất lỏng, không chứa chất độc hại...