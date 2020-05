Đám cưới tái hiện phố thị Hội An

Khi tìm đến ekip khoảng 6 tháng trước ngày cưới, cặp vợ chồng đã suy nghĩ nhiều concept và cuối cùng chọn lựa tái hiện Hội An thu nhỏ trong tiệc cưới. Lý do bởi chú rể rất thích Hội An nhưng chưa bao giờ đặt chân tới mảnh đất này và đám cưới góp phần giúp chú rể được chu du 'miền đất mơ ước'. Trước hôn lễ, ekip đã gấp rút chuẩn bị các công đoạn cuối cùng để tạo nên không gian tiệc cưới cho uyên ương vào đúng ngày 2/2, tức mùng 9 Tết Nguyên đán.