Đại gia Đức An tự trang trí lễ đính hôn với Phan Như Thảo

Ngày 6/11/2015, người mẫu Phan Như Thảo đã tổ chức lễ đính hôn với doanh nhân Đức An tại TP HCM với sự chứng kiến của 60 khách mời. Tuy nhiên, ít ai biết đằng sau buổi lễ là nhiều chi tiết thú vị, chứa đựng nhiều tâm huyết của chú rể với gần một tháng chuẩn bị.

Khi lên ý tưởng cho buổi lễ, doanh nhân Đức An đã tham khảo một số mẫu trang trí có sẵn. Tuy nhiên, anh thấy các mẫu đều chưa đẹp và không thích đám hỏi của mình giống người khác, vì vậy anh quyết định tự thiết kế, chuẩn bị tỉ mỉ cho lễ đính hôn và tiệc đãi khách ngay sau đó.

Trước giờ đón khách, chú rể (áo dài trắng) đích thân kiểm tra tỉ mỉ từng thứ của không gian tiệc. Phong cách chủ đạo mà uyên ương hướng tới là rustic, lãng mạn và ấm cúng.

Vì không gian tổ chức tiệc đãi khách ở ngay công viên trước nhà cô dâu nên đại gia Đức An đã tiến hành các thủ tục để xin cải tạo đất. Sau đó, anh tự vẽ không gian tiệc với ghi chú tỉ mỉ, thuê người làm sạch cỏ, trải thảm, biến không gian ngoài trời có diện tích khoảng 300 m2 thành nơi đãi tiệc sang trọng.

"100% vật dụng cho đám hỏi ngày ấy đều do anh An tự tay làm, chuẩn bị. Anh đi mua từ khăn trải bàn, voan, hoa ren về để thiết kế cho khớp với vị trí ngồi của từng khách mời. Sau đó, anh tự đính 2m khăn trải bàn làm mẫu rồi thuê thợ gia công khăn cho chiếc bàn dài 30m. Từng cái ly, đôi đũa cũng do anh cất công đi mua. Chính vì vậy mà lúc đó ông xã tôi mệt lắm nhưng luôn vui vẻ vì mọi thứ theo ý muốn", cựu người mẫu kể lại. Vị doanh nhân thuê thêm một ekip trang trí hoa trong vòng 4 ngày để bữa tiệc thêm thú vị, sinh động.

Đại gia Đức An từng đi khắp TP HCM để tìm ra NTK áo dài ưng ý. Mất 2 tuần, chiếc áo dài cô dâu mới hoàn thành vì được trang trí bởi những họa tiết khóm hoa hồng thêu tay tinh xảo, cầu kỳ theo đúng sở thích của Như Thảo.

Chịu trách nhiệm chính cho lễ đính hôn nhưng đại gia Đức An luôn lưu tâm tới ý kiến của cô dâu. Khi đứng trước các sự lựa chọn, anh thường hỏi xem cô dâu thích phong cách nào, màu gì, hoa gì... "Vì anh ấy làm gần hết nên việc của tôi là... thử đồ ăn trong menu. Tôi ăn những món giống nhau trong nhiều ngày tới mức khi nhìn thấy chúng trong đám hỏi, tôi nổi hết da gà. Tới một năm sau mới đủ dũng khí để thưởng thức lại món đó", Phan Như Thảo nói.

Trải qua gần 4 năm bên nhau, uyên ương cũng có những mâu thuẫn nhưng dễ dàng hóa giải nhờ những thói quen tốt từ khi mới bắt đầu cuộc sống chung. "Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho đối phương. Cả hai luôn đi cùng nhau, nắm tay khi ra đường, hôn nhau mỗi ngày. Chuyện gì anh ấy cũng hỏi ý kiến tôi", Phan Như Thảo tiết lộ. Chia sẻ với Ngoisao.net, uyên ương dự định sẽ tổ chức đám cưới khi con gái nhỏ 3 tuổi, bé Bồ Câu, lớn và hiểu biết hơn. Cặp vợ chồng cũng vừa trải qua khoảng thời gian ngọt ngào ở Sa Pa khi thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 4 năm ngày chung đôi.

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô bước chân vào làng mẫu từ năm 18 tuổi khi lên TP HCM học Đại học. Người đẹp đầu quân vào công ty người mẫu của Vũ Khắc Tiệp. Với gương mặt đẹp, thân hình gợi cảm, cô từng gặt hái nhiều thành tích tại các cuộc thi nhan sắc: Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt, top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu. Vào năm 2011, chân dài quyết định tạm gác việc làm mẫu để đi học ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing quốc tế ở Singapore. Sau khi về nước, cô đóng phim Blog và người đẹp, Những mảnh vỡ phù hoa...

Hằng Trần