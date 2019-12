Đại gia Ấn Độ tổ chức siêu đám cưới tại Đà Nẵng

Sau ấn tượng đẹp từ đám cưới đình đám của đại gia Ấn Độ ở Việt Nam hồi tháng 3, cặp Divisha - Vedanshu quyết định chọn Việt Nam làm điểm đến cho hôn lễ của mình. Khi cân nhắc giữa nhiều lựa chọn, uyên ương quyết định chọn Đà Nẵng làm nơi tổ chức 'đám cưới trong mơ' bởi phong cảnh đẹp, văn hóa địa phương đặc sắc, hệ thống khách sạn 5 sao đáp ứng được dịch vụ, nơi ở cho lượng khách 600-700 người. Ekip Việt Nam được cô dâu, chú rể chọn lựa từng tổ chức đám cưới cho hai cặp vợ chồng đại gia Ấn Độ ở Phú Quốc: Rushang Shah - Kaabia Grewal và Sheetal Pritamani - Shyam Parameswaran. Kinh nghiệm từ các sự kiện trước giúp ekip hiểu ý của cô dâu, chú rể nhanh chóng hơn. Hastag #DiOnlyVe ở sảnh khách sạn là chữ viết tắt tên của cô dâu chú rể. Đồng thời cụm từ này ngụ ý là 'The only we' (chỉ có đôi ta). Điều này thể hiện đặc trưng phong cách cưới của cặp nước ngoài là sử dụng hashtag riêng cho hôn lễ, xuất hiện dày đặc ở các thiết kế, chi tiết trang trí, tên chương trình cưới.