Cuộc thi 'Hãy tin ở con' giúp trẻ tăng tính chủ động 0 Tham gia chương trình, các bé có thể chủ động nói những yêu thương, cam kết, hành động của mình gửi tới ông bà, cha mẹ, anh chị, bạn bè.

Đại diện Apax cho biết, chủ động nói, làm, thể hiện và cam kết hành động là một trong 7 thói quen quan trọng của nhà lãnh đạo. Đây cũng là một chương trình quản trị bản thân đã thành công ở 4.000 trường học trên thế giới. Hiện, Apax cũng đang dạy cho học sinh của mình.

Trung tâm mong muốn đồng hành cùng các bậc cha mẹ xây dựng những đức tính tốt đẹp cho các bạn nhỏ. Chủ động một trong những thói quen quan trọng để làm chủ bản thân. Cũng trong năm nay, Apax sẽ đưa nhiều trung tâm tiếng Anh mới vào hoạt động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học viên.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 12 đến 26/2, đây là bước đầu tiên trong chuỗi hoạt động để giúp các học sinh tiến đến vị thế người dẫn đầu (the leader) trong năm 2019. Thông qua đây, Apax muốn tạo ra tính cách sống chủ động và lòng biết ơn cho các bạn nhỏ Việt Nam.

Cuộc thi 'Hãy tin ở con' là nơi các bé có thể chủ động nói những yêu thương, cam kết, hành động.

Đối tượng tham gia là học viên từ 4 đến 18 tuổi, theo học tại Apax, sinh sống trên địa bàn có trung tâm. Người dự thi sẽ chọn một trong 3 chủ đề, quay video gửi về chương trình.

Với nội dung Giúp người khác nói tiếng Anh, thí sinh có thể hướng dẫn cha mẹ, anh em hoặc ông bà cao tuổi, những em bé. Đó là một câu nói thể hiện sự lạc quan, niềm hy vọng.

Chủ đề Kế hoạch năm mới, thí sinh kể về những điều đã làm được trong năm qua, ước mơ, dự định trong năm mới, kế hoạch để thực hiện. Nếu chọn đề tài Gửi Lời yêu thương, người dự thi gửi lời cảm ơn, thể hiện tình yêu tới cha mẹ, thầy cô giáo, những người mình yêu quý bằng tiếng Anh.

Người dự thi sẽ đăng theo chế độ công khai trên tài khoản Facebook cá nhân. Các bài dự thi bắt buộc phải gắn 2 hashtag:#Apax2019, #ApaxTheleader thì mới hợp lệ.

Sau đó, thí sinh truy cập vào Fanpage của chương trình điền đầy đủ các thông tin cá nhân vào form đăng ký và upload link Facebook của video đã đăng tải. Bài thi gửi thành công khi có email xác nhận của ban tổ chức.

Thí sinh tham dự cuộc thi có cơ hội nhận nhiều giải thưởng có giá trị.

Video chỉ hợp lệ khi thí sinh nói tiếng Anh trước và tiếng Việt sau hoặc bạn nói bằng tiếng Anh nhưng có mô tả nội dung bằng tiếng Việt ở phần bài viết giới thiệu. Bài thi cần gửi trước 21h ngày 26/2.

Ngoài phát triển một thói quen có ích, các bạn nhỏ dự thi còn có cơ hội nhận chuyến du lịch tới Hàn Quốc, giành nhiều học bổng tại hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax. Cuộc thi có 600 giải thưởng, tổng giá trị tới 4 tỷ đồng.

Những bài thi được tính điểm dựa trên số lượng like, chia sẻ (mỗi lượt tương ứng 1 điểm). Với giải đặc biệt, giải nhất, điểm tổng của bài thi được tính trên tỷ trọng 50-50 do ban giám khảo, khán giả bình chọn. Các giải còn lại sẽ tính bằng điểm do khán giả đánh giá.

Ban tổ chức sẽ công bố giải thưởng vào ngày 2/3 trên website và fanpage của Apax. Lễ trao giải sẽ tổ chức từ ngày 6 đến 15/3 ở các trung tâm. Thông tin chi tiết về cuộc thi sẽ được cập nhật liên tục tại Fanpage.

Cuộc thi có 2 giải đặc biệt, mỗi giải là chuyến đi Hàn Quốc cho thí sinh cùng cha hoặc mẹ, 5 giải nhất với phần thưởng là 6 tháng học miễn phí tiếng Anh tại Apax. Học bổng 3,2,1 tháng học tiếng Anh miễn phí tại trung tâm là giá trị lần lượt của 100 giải nhì, 200 giải ba, 300 giải khuyến khích.

Ngọc Thi