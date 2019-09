Con trai út than 'đau đầu' vì Đăng Khôi 0 Cậu bé Đăng Anh, 4 tuổi, phàn nàn với mẹ Thủy Anh rằng việc bố Khôi cắn hạt hướng dương và vứt vỏ bừa bãi ra nhà khiến bé 'khó chịu', 'đau đầu'.

Cậu út 'đau đầu' vì Đăng Khôi Đăng Anh giải thích cho mẹ biết vì sao cậu bé đang cảm thấy 'khó chịu'.

Sau khi dùng xong bữa tối như thường lệ, gia đình Đăng Khôi ngồi quây quần trong phòng khách và kể cho nhau nghe những câu chuyện đã xảy ra trong ngày hoặc điều mỗi người đang quan tâm, suy nghĩ. Bé Ken và Đăng Anh thường nói về trường lớp, người bạn thân, bộ phim các bé yêu thích và đưa ra những thắc mắc. Đăng Khôi - Thủy Anh, bên cạnh việc giải đáp "một vạn câu hỏi vì sao", đôi lúc còn nhận được lời góp ý, tư vấn từ các bé.

Một lần, khi đang nói chuyện với mẹ, Đăng Anh - con trai thứ hai của vợ chồng Đăng Khôi và Thủy Anh, tỏ thái độ "khó chịu", mặt mũi nhăn nhó. Thủy Anh gặng hỏi thì được con chia sẻ rằng cậu bé đang cảm thấy "đau đầu" với thói quen vứt vỏ hạt hướng dương lung tung của bố, khiến cậu bé phải dọn dẹp mãi mới sạch. Cách nói chuyện và thái độ "ông cụ non" của con trai khiến hot mom Thủy Anh "không nhịn được cười" nên quyết định lấy điện thoại ra quay lại.

Tuy hay phàn nàn về thói quen không đẹp của bố nhưng Đăng Anh lại rất quấn quýt với bố.

"Mỗi khi đi làm về, bố Khôi thường có thói quen vừa đọc truyện hoặc giải trí vừa cắn hạt hướng dương và bỏ luôn vỏ xuống sàn. Đó là cách giúp bố Khôi xả stress. Đăng Anh mỗi lần nhìn thấy bố làm như thế đều nói: 'Ối giời ơi, bố Khôi! 'Con chuột' bố Khôi kìa' ý nói bố Khôi bày bừa. Từ ngày có Đăng Anh 'giám sát', bố Khôi đã tiến bộ hơn nhưng thỉnh thoảng còn quên", Thủy Anh chia sẻ.

Nói thêm về cậu út Đăng Anh, hot mom cho biết con là một em bé tình cảm, hài hước. Đặc biệt, cậu bé rất thích hát, có thể hát suốt ngày và hát hay giống bố. Từ hồi 3 tuổi, Đăng Anh đã thuộc lòng ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng và bây giờ có thể hát hết cả bài My heart will go on. Đăng Anh, 4 tuổi, tính cách tự lập, tự xúc ăn và làm mọi việc theo nề nếp. "Con đi học cô nào cũng yêu. Khi ăn toàn xin 2 phần", Thủy Anh cười vui khi nói về cậu út.

Đăng Khôi và Thủy Anh trong lễ khai giảng của hai con trai.

Đăng Khôi và Thủy Anh đến với nhau khi chàng đã là một ca sĩ có tiếng tại thị trường miền Nam, còn nàng là một người mẫu ảnh. Tháng 11/2013, cả hai tổ chức đám cưới khi đã có con đầu lòng, bé Ken. Tới tháng 10/2015, cặp vợ chồng nổi tiếng chào đón con trai thứ hai, bé Đăng Anh. Hiện tại, Đăng Khôi và Thủy Anh có một công ty giải trí riêng. Thủy Anh không chỉ là hậu phương cho Đăng Khôi trong đời sống thường nhật mà còn giữ vai trò như người quản lý, sắp xếp lịch diễn và lên ý tưởng cho các dự án quan trọng của chồng. Tổ ấm hạnh phúc của Đăng Khôi và Thủy Anh được nhiều người ngưỡng mộ.