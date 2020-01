Con song sinh của Văn Thùy Dương giống bố như tạc

Tâm thư của chị Văn Thùy Dương gửi hai con trai sinh đôi nhân dịp đầy tháng:

Hôm nay (8/1) đầy tháng hai cu cậu nhà mình! Nhìn lại chặng đường không dài nhưng nghẹt thở của mình, của chồng và các con lớn mới hiểu tại sao ai cũng bảo mình dũng cảm! Mình vào viện sản Trung Ương nằm trước 3 tuần dự sinh, ở phòng 6 giường. Ở phòng chung hàng ngày được nói chuyện với các cháu các em xung quanh thật thích, vừa vui lại được học hỏi thêm nhiều. Ở chung phòng với các mẹ, mình càng hiểu sự vất vả của mình không ăn thua gì so với các mẹ khác. Mình khỏe mạnh chỉ nằm chờ sinh còn các mẹ khác phải điều trị đủ thứ, có mẹ mới 27 tuần đã dọa sinh, có mẹ phải khâu giữ con... mới nằm cạnh nhau mà 1 tiếng sau đã thấy hộ lý đẩy xe đưa mẹ đi cấp cứu. Mấy cháu nằm cạnh mình toàn vào viện trước mình cả tháng rồi sinh non có 8 lạng với 1 kg. Đêm mình nghe thấy tiếng cô bé nằm cạnh sịt khóc vì lo cho con mà thấy xót cả ruột! Thật sự vất vả vô cùng mới có thể có 1 đứa con! Thời gian nằm viện mình như bà cô, bà chị lớn của cả phòng, bây giờ chúng mình thường xuyên hỏi thăm nhau và cứ đùa chúng ta là những bà mẹ của những chàng trai tháng 12 dũng cảm, những chàng trai phòng 405! Đúng là có sinh con mới biết lòng cha mẹ! Câu nói ấy ngấm qua từng lần sinh nở! "Mang nặng đẻ đau" không diễn tả hết được vất vả của mẹ. Ngày xưa mình sinh thường, vẫn nhớ câu nói của bác nằm cạnh, đẻ đau đến mức độ bảo ăn bẩn mà hết đau cũng ăn. Đau đẻ là đau nhất nhưng cũng là cái đau chóng quên nhất vì người mẹ nào cũng có thể quên đau để sinh thêm cho chồng những đứa con, họ luôn tin rằng những đứa con sẽ là hạnh phúc của họ và của chồng họ! Hôm nay hai đứa đầy tháng tuổi, hai đứa thật hạnh phúc vì có bố mẹ và các anh chị bên cạnh. Chị Kiều Anh bế em bảo: "Sau này tôi thay mẹ chọn vợ cho các ông đấy, tôi sẽ thay mẹ làm mama tổng quản đấy!". Chị Hin thì bảo: "Sau này đừng bám đít tôi, đòi tôi mua đồ cho đấy nhá!". Cứ tưởng tượng sau này Cơm Canh đi về nịnh anh chị mua điện thoại cho em là lại thấy buồn cười! Bố mẹ có già thì sẽ có anh chị bên cạnh! Mẹ chỉ mong các con sẽ yêu thương nhau, bảo ban nhau như bây giờ anh Quỳnh chị Kiều Anh yêu thương chị Hin vậy. Sau này các chị sẽ thay bố mẹ chọn vợ cho Cơm Canh nhé! Đầy tháng hai con! Mong các con hay ăn chóng lớn, không quấy khóc để luôn mạnh khỏe. Mong các con hãy làm sao để sau này mở miệng là có người thương, có người nể! Mong các con hòa thuận với anh chị em, hòa nhã với mọi người. Mau lớn để cháu Soup dẫn đi chơi, đi bơi nhá! Mong an lành đến với tất cả các con và cháu của mẹ! Yêu lắm!