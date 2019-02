Cô dâu chú rể 'gây bão' vì chơi trống, hát rock

Cô dâu chú rể hát rock sau đám cưới Đoạn video được người bạn của cặp mới cưới ghi lại để làm kỷ niệm. Video: Tường Minh

Sau khi được đăng tải trên Facebook, đoạn video ghi lại màn biểu diễn của cô dâu, chú rể đã có 44.000 lượt xem và 641 lượt chia sẻ. Màn trình diễn của uyên ương chuyên nghiệp, tạo không khí sôi động như tiết mục của ban nhạc rock.

Cặp nhân vật chính xuất hiện trong video là cô dâu Trà My (26 tuổi, thiết kế đồ họa) và chú rể Chu Kiên (31 tuổi, kiến trúc sư), đến từ Hà Nội. Trà My cho hay đám cưới của cô diễn ra hôm 20/1 và đoạn video được quay vào tối cùng ngày tại quán bar mà uyên ương thường lui tới chơi nhạc. Tiết mục của My và Kiên không hề nằm trong dự định, nhưng vì trong quán có đủ các bạn bè thân thiết cổ vũ và vì tâm trạng vui vẻ nên cả hai đã trình diễn mà không cần suy nghĩ. Tuy đôi chỗ của ca khúc xử lý chưa được chỉn chu vì My và Kiên đã thấm mệt nhưng uyên ương vẫn cố gắng thể hiện trọn vẹn tiết mục.

"Trước đám cưới, chúng tôi đã có thời gian chơi nhạc khá lâu dù chưa từng học qua trường lớp nào. Riêng anh Kiên đã chơi trống từ năm 2007, còn tôi đã đi hát từ năm 2011", cô dâu Trà My tiết lộ.

Hình cưới của uyên ương được chụp theo phong cách đơn giản tại studio. Ảnh: NVCC

Cặp cô dâu chú rể rất bất ngờ khi biết đoạn video của hai vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích đến vậy. Lý giải về việc chọn ca khúc Highway to Hell (tạm dịch: Đường cao tốc đến địa ngục), cô dâu kể: "Tuy một vài người cho rằng tôi hát để cảnh báo hôn nhân giống địa ngục như tựa đề ca khúc, nhưng tôi không có ý đó. Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng của AC/DC và tôi chọn vì thích giai điệu sôi động của nó. Theo tôi, hôn nhân có là địa ngục hay không là do cách xử sự của hai người với nhau. Chẳng hạn như vợ chồng tôi, cả hai đến với nhau nhờ âm nhạc nên từ ngày yêu, mỗi khi giận nhau, chúng tôi không cãi vã gì mà sẽ cùng im lặng nghe một bài hát nào đó và chỉ 5 phút sau tâm trạng của cả hai sẽ trở lại bình thường".

Bật mí thêm về mối tình của mình, Trà My cho hay bà mối của hai vợ chồng là Instagram. Năm 2017, My tình cờ thấy tài khoản Instagram của Kiên và tưởng rằng đó là bạn mình nên đã ấn nút kết bạn. Sau đó, bỗng nhiên Kiên nhắn tin tới "Xin chào người lạ". Lúc đó, My cũng cảm thấy ngại ngùng vì sự nhầm lẫn của mình nên đã trò chuyện thêm với Kiên và không ngờ càng nói chuyện càng thấy hợp ý. Trong lần hẹn gặp nhau ngoài đời thực, uyên ương đã cùng cắm tai nghe và thảo luận về âm nhạc và chỉ 3 tháng sau đó, My nhận được lời cầu hôn từ Kiên dù trước đó anh chưa từng nói lời yêu.

Hằng Trần