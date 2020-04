Cô bé 12 tuổi nức nở vì bị mẹ so sánh với bạn 0 Gia Tuyết đã khóc khi chia sẻ rằng mẹ so sánh em với bạn từ việc học, lời ăn tiếng nói... tới tất cả mọi thứ và xin mẹ đừng làm như thế, dành thời gian nói chuyện với em nhiều hơn.

"Con yêu mẹ nhưng con muốn mẹ lắng nghe con nhiều hơn" - đó là nội dung ghi trên mảnh giấy mà Gia Tuyết (12 tuổi, TP HCM) đặt vào "Chiếc hộp bí mật" gửi tới mẹ. Cô bé đã có cơ hội nói ra những điều giấu kín bấy lâu khi tham gia một talkshow dành cho trẻ em.

Theo lời kể của Gia Tuyết, nhà em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải ở nhà thuê. Mẹ em làm tiếp thị, ba lái xe taxi. Gia đình 4 người của Gia Tuyết thường xuyên phải thay đổi nơi ở. Mỗi ngày, mẹ sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em và em gái 9 tuổi, rồi đi làm đến tận đêm mới về. Vì thế, Gia Tuyết và mẹ hầu như không có thời gian nói chuyện, tâm sự cùng nhau. Cô bé thấy mẹ mệt nên cũng chưa bao giờ dám thổ lộ với mẹ điều em suy nghĩ.

"Mẹ so sánh về việc học, lời ăn tiếng nói, tất cả mọi thứ mẹ đều so sánh. Con làm việc gì mẹ cũng la. Mẹ có quan tâm, nhưng chỉ quan tâm việc con chơi với bạn trên lớp. Con biết mẹ vì lo lắng nhưng mẹ cấm cản con mà không giải thích lý do, khiến con rất khó chịu", Gia Tuyết nói.

Gia Tuyết tâm sự cùng MC Ốc Thanh Vân những điều bí mật em giữ kín bấy lâu.

Trước những lời thổ lộ của con, chị Nguyễn Châu - mẹ bé Gia Tuyết bật khóc. Chị giải thích, hai vợ chồng chị kiếm sống vất vả nhưng chưa bao giờ nói cho con biết bởi muốn con tập trung học. Anh chị không được gia đình nội ngoại hỗ trợ nên quần quật kiếm tiền, tối về chỉ kịp ngả lưng, không có thời gian nói chuyện cùng con. Cuộc sống áp lực khiến chị mệt mỏi, bức bối, không biết bày tỏ cùng ai dẫn đến la mắng con vô cớ.

Do không đủ thời gian dạy dỗ, chăm sóc con, chị luôn lo lắng con bị bạn bè dẫn dụ theo con đường xấu. Chị cấm con gái chơi với bạn vì tính con nhiệt tình, hay bị bạn lợi dụng. Chị muốn con noi gương bạn tốt, tránh xa bạn xấu nhưng bản thân lại bất lực trong cách diễn đạt để con hiểu. Khi mẹ la mắng, Gia Tuyết im lặng nhưng bị đè nén và không hiếm lần bộc phát, phản ứng kịch liệt.

Chị nghẹn ngào: "Cuộc sống cực khổ khiến tôi dần khô khan. Tôi muốn nói những lời ngọt ngào nhưng không thể nói ra được. Những lúc tôi gằn giọng, lớn tiếng, biết rằng con sẽ tổn thương nhưng không biết làm sao để xin lỗi con mình. Là mẹ, tôi luôn muốn con ngoan để yên tâm ra ngoài kiếm tiền, sợ nhất khi bản thân dạy con không đến nơi đến chốn, con hư hỏng, mất tương lai".

Hai mẹ con Gia Tuyết - Nguyễn Châu là khách mời trong talkshow 'Điều Con Muốn Nói' phát sóng lúc 20h30 thứ bảy 25/4/2020 trên VTV9.

Việc thiếu thốn tình cảm cha mẹ từ nhỏ cũng khiến chị Nguyễn Châu không biết cách thể hiện tình cảm với những thành viên trong gia đình. Chị kể: "Từ lúc nhỏ, ba tôi bỏ đi, mẹ tha phương lập nghiệp, tôi ở với bà ngoại. Không sống cùng ba mẹ, tôi thiếu thốn tình cảm nên khi lập gia đình vẫn không biết cách bày tỏ với người thân. Trong nhà, tôi hành xử như người đàn ông, từng nghĩ một lúc nào đó sẽ ngồi đối diện với 3 cha con, nói lời xin lỗi các con mà vẫn chưa làm được".

Đối diện với con gái trong cuộc trò chuyện này, chị Nguyễn Châu đã ôm con xin lỗi: "Những lúc mẹ mệt mỏi, trút giận lên con và em, nhưng thực sự mẹ không muốn như vậy. Hai con luôn là động lực cho mẹ, con thương mẹ hãy bỏ qua cho mẹ".

Câu chuyện của hai mẹ con Gia Tuyết cũng không phải là cá biệt trong cuộc sống ngày nay, khi các bậc phụ huynh phải quay cuồng trong chuyện cơm - áo - gạo - tiền. Tuy nhiên, bên cạnh trách nhiệm kiếm tiền chăm lo cho gia đình, cha mẹ hãy sống "chậm lại" để lắng nghe con, dành lời nói dịu ngọt, yêu thương nhiều hơn và chia sẻ, thuyết phục con thay vì áp đặt, ấn định giải pháp, không cho con cơ hội nói lên suy nghĩ của mình.