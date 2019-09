Chúng Huyền Thanh từng nghĩ sẽ không sinh con 0 Chúng Huyền Thanh đã vấp phải những đả kích nặng nề về ngoại hình hơi mập khi tham gia 'The Face 2016'. Từ đó, cô càng ám ảnh việc không thể về dáng sau sinh.

Kết hôn ở tuổi 20 và làm mẹ ngay sau đó, Á quân The Face 2016 Chúng Huyền Thanh thừa nhận đã gặp rất nhiều áp lực. Đặc biệt, một thời gian sau sinh, cô không dám nhìn mình trong gương. "Tôi stress vì bụng to quá, chân tay cứ như đang sưng phồng lên. Tôi thấy rất sợ hãi", người đẹp đất Cảng nhớ lại khi tham gia talkshow Mảnh ghép hoàn hảo. Vì từng vấp phải sự công kích nặng nề về ngoại hình hơi mập khi tham gia The Face 2016 nên lúc mang thai, việc tăng cân từng ngày đã trở thành nỗi ám ảnh với Chúng Huyền Thanh.

Chúng Huyền Thanh rơi nước mắt khi kể lại quãng thời gian khó khăn khi cô sinh con trai.

Nàng mẫu còn tiết lộ rằng cô từng có suy nghĩ sẽ không bao giờ đẻ con khi nhìn mẹ, chị dâu của mình và những người xung quanh đều mập lên sau sinh. Thậm chí, có những người không thể giảm cân theo ý của mình, hoặc đơn độc trong cuộc chiến khôi phục vóc dáng... Cho đến khi cô gặp Jay Quân thì mọi thứ đều thay đổi. Cô cảm thấy may mắn vì có được một người chồng lúc nào cũng quan tâm đến vợ con. Chúng Huyền Thanh bật khóc, thú nhận: "Thật ra tôi biết ơn chồng rất nhiều". Sau sinh, công việc chủ yếu của người đẹp The Face là ở nhà, chăm sóc con. Ông xã của cô - Jay Quân, ngoài thời gian ca hát và đóng phim, đều phụ vợ chăm con, làm việc nhà. Và chính anh cũng là "huấn luyện viên" tại gia của Huyền Thanh, giúp cô lấy lại vóc dáng, sự tự tin.

"Tôi là một người rất thích ăn, nên chồng lúc nào cũng phải ở bên nhắc nhở. Tôi có được vóc dáng của ngày hôm nay đều là nhờ chồng". Chúng Huyền Thanh tiết lộ. "Sau sinh 3 tháng, có lần 2 vợ chồng tôi đi xe máy và gặp trời mưa. Tôi gác chân lên người chồng, anh ấy nói chân tôi nặng quá. Anh còn bảo dạo này nhìn tôi phúc hậu ra. Điều đó khiến tôi nghĩ mình phải giảm cân, nhưng lại không biết phải giảm cân thế nào. Thế là chồng tôi lại là người tìm hiểu và giúp tôi lên các thực đơn và chế độ giảm cân". Nhờ chồng mà con trai chưa đầy một tuổi, Chúng Huyền Thanh đã giảm được 20 kg.

Chúng Huyền Thanh và Jay Quân chia sẻ nhiều điều chưa từng nói với đối phương khi tham gia talkshow 'Mảnh Ghép Hoàn Hảo' phát sóng trên kênh VTV9 lúc 21h35 Chủ nhật (8/9).

Ngồi cạnh vợ và lắng nghe cô tâm sự, Jay Quân bất ngờ cho biết, bản thân anh không nghĩ Chúng Huyền Thanh dễ xúc động như vậy: "Ngay cả lúc tôi cầu hôn, cô ấy còn không khóc". Thậm chí anh còn ngơ ngác vì có những tâm sự của vợ đến hôm nay anh mới được biết.

Jay Quân cũng chia sẻ thêm về nguyên nhân muốn thúc giục vợ "tìm lại chính mình". Anh nói: "Có rất nhiều lý do để tôi muốn làm việc đó. Đầu tiên người hưởng lợi từ việc vợ đẹp là chồng. Mặt khác, vợ tôi còn rất trẻ đã phải lấy chồng sinh con. Cô ấy thiệt thòi khá nhiều. Nên tôi nghĩ rằng, những gì mình làm vẫn còn rất nhỏ bé so với sự hy sinh của vợ".

Nói về chặng đường lấy lại vóc dáng sau sinh cùng vợ, Jay Quân cho biết, ban đầu Chúng Huyền Thanh hay mè nheo để đòi ăn, anh phải rất kiên nhẫn để giảm bớt khẩu phần ăn của vợ một cách từ từ. "Nhiều khi vợ bảo tôi hay càm ràm, nhưng mang tiếng cũng chẳng sao. Vì nhìn thấy vợ thay đổi một cách tích cực, tôi chấp nhận mình đóng vai ác".

Chúng Huyền Thanh và Jay Quân quen nhau khi Chúng Huyền Thanh mới 13 tuổi. Ngày sinh nhật lần thứ 20 của Chúng Huyền Thanh, Jay Quân cầu hôn cô và một đám cưới đã diễn ra sau đó. Hai năm chính thức là vợ chồng, cả Huyền Thanh và Jay Quân đều thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ. "Ông bố quốc dân" thổ lộ: "Trước khi cưới vợ, tôi nghĩ mình phải giàu. Nhưng khi đã lập gia đình và có con, tôi dần thay đổi. Tôi trở thành một người đàn ông không cần những thứ kia. Và tất cả những gì tôi làm là để vun đắp cho một gia đình êm ấm, hạnh phúc". Còn Chúng Huyền Thanh thì cho biết, cô nhiều lần được chồng tâm sự, nhìn thấy những cặp đôi bỏ nhau vì quá giàu, quá bận, không có thời gian cho gia đình, cô đồng ý với quan điểm của chồng: "Sau này mình cứ bình thường như thế này thôi, kẻo giàu quá lại sinh tật".

Chúng Huyền Thanh sinh năm 1997. Cô bắt đầu con đường người mẫu chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi tại Hải Phòng. Năm 2016, cô gây chú ý khi là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia The Face và trở thành Á quân của chương trình.

Jay Quân sinh năm 1990, là người mẫu, ca sĩ, diễn viên hoạt động tự do. Năm 2015, anh từng đạt danh hiệu Siêu mẫu triển vọng châu Á được tổ chức tại Seoul - Hàn Quốc. Jay Quân còn gây ấn tượng khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Lật Mặt 4 của đạo diễn Lý Hải.

Ảnh: Hoàng Khôi