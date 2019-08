Chồng sắp cưới ép tôi phải nghe lời anh 0 Dù tôi là cô dâu nhưng chồng tương lai ép tôi phải chọn váy, hoa cưới, trang điểm theo ý anh.

Năm nay tôi 22 tuổi, đã tìm hiểu chồng tương lai được gần 1 năm. Gia đình tôi phản đối chuyện hôn sự vì tôi chưa có việc làm ổn định, muốn tôi tìm hiểu chồng tương lai kỹ hơn, sợ con gái lấy chồng sớm sẽ khổ. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết lấy anh ấy vì quá yêu. Khi làm xong lễ đính hôn hồi tháng 7, tôi về ở với gia đình anh như con dâu trong nhà. Từ ngày bước vào căn nhà đó, tôi thấy gia đình chồng bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt, không còn ân cần với tôi như trước.

Gia đình anh có tiệm tạp hóa trước nhà. Tôi bỗng trở thành nhân viên của mẹ anh. Ngày nào cũng làm việc từ sáng tới tối, đến trưa cũng không được ngủ. Tôi còn phải làm lụng, từ rửa chén, quét nhà đến nấu cơm cho cả gia đình. Người tôi lúc nào cũng lấm lem vì phải làm nhiều việc. Trong khi tôi làm việc nhà, phụ tiệm tạp hóa, cả nhà chồng sắp cưới ngồi cười nói vui vẻ, rôm rả, không ai ngó ngàng gì tới tôi. Vậy mà mẹ chồng vẫn thường rì rầm những điều bà không hài lòng về tôi với bố và chồng tương lai. Nhiều lúc tôi mệt đến mức chân tay bủn rủn, vừa đứng rửa bát vừa khóc vì tủi thân, nhớ nhà.

Tôi cũng bị ép phải ăn thức ăn thừa, đồ thiu nấu từ ngày hôm trước. Nếu chồng mua đồ ăn cho tôi, mẹ chồng sẽ tỏ thái độ khó chịu. Khi người yêu cũ của anh tới chơi nhà, bà mắng tôi vì không cười nói vui vẻ với cô ta. Bà còn nói sau này chồng tôi đi uống cafe với tình cũ hay đi thăm cô ta đau ốm cũng là chuyện bình thường. Còn bố chồng thường bắt tôi phải dậy sớm, làm nhiều, nhường nhịn em chồng.

Tôi nghĩ mình cưới chồng chứ không cưới người nhà anh nên vẫn gắng nhẫn nhịn. Tuy nhiên, động lực để cam chịu của tôi cũng dần biến mất vì chồng sắp cưới không còn quan tâm tới tôi. Anh ấy luôn nghĩ mình là đúng, ép tôi phải làm theo ý anh. Dù tôi là cô dâu nhưng không được quyền quyết định cho ngày cưới. Hoa, váy, trang điểm cưới đều do anh chọn. Nhẫn cưới do mẹ anh đi lựa, phòng ngủ cũng do mẹ anh quyết. Nếu có vấn đề gì phát sinh, tôi luôn là người sai, còn anh đúng. Tôi thấy mình quá ngu ngốc vì đã lựa chọn cưới anh. Gia đình tôi đã phát thiệp cưới tới hàng trăm người, nếu tôi trở thành cô dâu bỏ trốn thì cả nhà không biết giấu mặt đi dâu. Tôi thấy bế tắc và không biết nên làm gì tiếp theo?

Thu Dung

