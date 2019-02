Chị cả khéo tay tự làm 3 món ăn vặt đãi khách ngày Tết

Vị chua thanh, ngọt và cay từ các món ăn vặt do Yến Nhi làm khiến các thành viên trong gia đình cô ăn mãi không chán. Món tai heo giòn sần sật; bắp bò hoa đậm và dai; chân gà thơm mùi sả được Nhi chế biến nhanh chóng với nguyên liệu chỉ vài chục nghìn đồng. Phù hợp để dọn lên mâm cơm ngày Tết chống ngán, chân gà lắc xoài non, tai heo chua ngọt và bắp bò hoa ngâm giấm được Nhi rục rịch làm từ trước Tết với số lượng lớn. Cô gái 24 tuổi chia sẻ những món ăn này khi bảo quản tủ lạnh có thể để được 3-4 ngày nhưng ngon nhất là thưởng thức trong vòng 24-48h giờ sau khi làm xong.

Món bắp bò hoa ngâm giấm.

Để có món bắp bò hoa ngâm giấm ngon, Yến Nhi lựa chọn loại bắp hoa hoặc bắp lõi rùa nhiều gân để dai và có vị ngọt. Quan trọng nhất khi chế biến, theo Nhi, là nước mắm đủ đậm, thấm sâu vào thớ thịt. Thịt bò khi luộc phải căn thời gian, sao cho chín vừa, thơm và không bị cứng. Món ăn lúc trình bày cần thái lát mỏng, bày cùng bánh tráng và rau thơm ăn kèm.

Món tai heo chua ngọt.

Khâu lựa chọn nguyên liệu cũng quan trọng với món tai heo ngâm chua ngọt. Yến Nhi dùng những chiếc tai heo dầy, không vết bầm tím và tươi sắc; sơ chế bằng muối, chanh để khử sạch mùi hôi. Món tai heo khi hoàn thành phải có màu trắng đẹp, giòn, đủ vị chua, ngọt và đậm hương thơm từ tỏi, sả, mắm. Có thể thái tai heo thành lát mỏng thay vì để nguyên chiếc ngâm với nước chua ngọt nếu muốn ăn ngay trong ngày.

Món chân gà lắc xoài non.

Chân gà lắc xoài non là sự kết hợp thú vị giữa hai thức ăn vặt được yêu thích, mang đến món ngon lạ miệng, chống ngán hiệu quả vào ngày Tết. Nguyên liệu đơn giản gồm chân gà, xoài non, gừng, sả, tỏi băm giấm và gia vị, Yến Nhi mất khoảng 1 giờ để chế biến. Chân gà chấm muối tiêu hay nước mắm chua ngọt đều ngon; xoài non chua thanh, thấm vị mặn, ngọt.

Nguồn: NyNy Yến Nhi